استان سمنان پای کار روایت فتح؛ «هیئات مذهبی» پیروزی ملت را تبیین کنند

حجت‌الاسلام‌ علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار بسته محتوایی «روایت فتح» ویژه ایام محرم اظهار کرد: ملت ایران در یکی از مقاطع مهم تاریخی خود قرار دارد و با اتکا به ایمان، مقاومت، وحدت و تبعیت از ولایت، توانسته است بخش مهمی از محاسبات دشمن را بر هم بزند.

وی افزود: در این مجموعه تلاش شده است تحولات اخیر تنها از منظر خسارت‌ها و تهدیدها دیده نشود، بلکه ابعاد مختلف پیروزی ملت ایران در عرصه اقتدار ملی، انسجام اجتماعی، هویت جمعی و شکست عملیات روانی دشمن نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، با بیان اینکه دشمن می‌کوشد آنچه را در میدان به دست نیاورده، در ذهن مردم به دست آورد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف امروز، روایت درست حوادث و تبیین این حقیقت است که پیروزی تنها به معنای پایان درگیری نیست؛ ناکام‌ماندن دشمن در تحقق اهداف خود، حفظ اراده مردم و شکستن هیمنه او نیز از نشانه‌های فتح است.

قنبری محرم را بهترین فرصت برای انتقال این معنا دانست و گفت: عاشورا به ما آموخته است که سختی و مصیبت، الزاماً به معنای شکست نیست و جبهه حق تا زمانی که ایمان، هویت و اراده خود را حفظ کرده، شکست‌خورده نیست.

وی با تأکید بر ظرفیت هیئات مذهبی در جهاد تبیین افزود: هیئات حسینی همواره پایگاه آگاهی‌بخشی، هویت‌سازی و امیدآفرینی بوده‌اند و می‌توانند در محرم امسال، روایت مقاومت و پیروزی ملت ایران را با زبانی روشن و مردمی برای نسل جوان تبیین کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به نقش بانوان گفت: همان‌گونه که حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها روایتگر فتح عاشورا بودند، بانوان امروز نیز می‌توانند حقیقت میدان را به متن خانه و جامعه منتقل و در حفظ آرامش، تقویت امید و مقابله با روایت‌های ناامیدکننده نقش‌آفرینی کنند.

قنبری ادامه داد: این بسته موضوعاتی همچون شناخت موقعیت تاریخی ملت ایران، عهد با ولایت، تبیین ماهیت دشمن، شکستن هیمنه استکبار، حفظ وحدت و انسجام ملی، صبر و استقامت و ترسیم آینده‌ای امیدوارکننده را دربر می‌گیرد.

وی افزود: هدف اصلی این مجموعه آن است که پیروزی‌های میدان، به یک باور عمومی و فتح پایدار در ذهن و دل مردم تبدیل شود و هیئات مذهبی در کنار اقامه شعائر حسینی، نقش خود را در تقویت امید، انسجام ملی و گفتمان مقاومت ایفا کنند.