قزوین- به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی ظهر دوشنبه در همایش تبلیغ شهرستان آوج با اشاره به فرازی از سخنان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مبنی بر «مَنْ رَأَی سُلْطَانًا جَائِرًا...» اظهار کرد: رسالت اصلی مبلغان، مداحان و فعالان هیئات مذهبی، تبیین درست پیام و فلسفه قیام عاشورا برای آحاد مردم است.

وی افزود: در جریان نهضت عاشورا نیز افرادی بودند که با نگاه مادی و ظاهری، نسبت به نتیجه این حرکت الهی تردید داشتند و از همراهی با امام حسین(ع) بازماندند، اما گذر زمان نشان داد که نصرت الهی چگونه این نهضت را به ماندگارترین جریان تاریخ تبدیل کرد.

حقانی ادامه داد: امروز نیز وظیفه جریان تبلیغی کشور آن است که با روایت دقیق و صحیح از مکتب عاشورا، حقایق این نهضت را برای جامعه بازگو کند و در کنار شور حسینی، به تعمیق معرفت و بصیرت دینی مردم بپردازد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری به حضور آگاهانه و بصیرت‌محور مردم نیاز دارد، تصریح کرد: اگرچه برخی ممکن است با نگاه ظاهری، واقعه کربلا را شکست تلقی کنند، اما حقیقت آن است که امام حسین(ع) پیروز واقعی این میدان بود و پیام عاشورا توانست مرزهای زمان و مکان را درنوردد و برای همیشه در تاریخ ماندگار شود.

سرپرست تبلیغات اسلامی استان قزوین تأکید کرد: جریان تبلیغ و هیئات مذهبی باید با تکیه بر آموزه‌های اهل‌بیت(ع)، روایت صحیح این پیروزی بزرگ را برای جامعه تبیین کنند و مانع از آن شوند که روایت‌های نادرست و تحریف‌شده جای حقیقت را بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: معیار پیروزی در جبهه حق با معیارهای مادی و دنیوی متفاوت است و نهضت عاشورا به روشنی نشان داد که ایستادگی بر حق، حفظ ارزش‌های الهی و ماندگاری پیام الهی، بزرگ‌ترین جلوه پیروزی است.