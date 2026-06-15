  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

برگزاری مراسم اولین سالگرد سردار شهید «فرهاد بهمن‌نیا»

برگزاری مراسم اولین سالگرد سردار شهید «فرهاد بهمن‌نیا»

تبریز -مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهادت پاسدار رشید اسلام، سردار شهید «فرهاد بهمن‌نیا»، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم شهیدپرور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن اولین سالگرد عروج ملکوتی سردار سرافراز، شهید «فرهاد بهمن‌نیا»، مراسم بزرگداشتی جهت تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا برگزار خواهد شد.

این مراسم روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل مسجد امیرالمؤمنین (ع)واقع در رجائی‌شهر برگزار می شود. در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین نظری به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و حاج حسن عبادپور در رثای شهدا و اهل‌بیت (ع) مداحی می‌کند.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، مراسمی نیز در همان روز از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در گلزار شهدای وادی‌رحمت تبریز (قطعه شهدای اقتدار) بر سر مزار آن شهید والامقام برگزار خواهد شد تا یاد و خاطره این پاسدار رشید اسلام در زادگاهش نیز گرامی داشته شود.

سردار شهید فرهاد بهمن‌نیا از چهره‌های مجاهد و مخلص پاسدار بود که سال گذشته در راه دفاع از امنیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی به فیض شهادت نائل آمد. 

کد مطلب 6861199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها