به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن اولین سالگرد عروج ملکوتی سردار سرافراز، شهید «فرهاد بهمننیا»، مراسم بزرگداشتی جهت تجدید میثاق با آرمانهای شهدا برگزار خواهد شد.
این مراسم روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل مسجد امیرالمؤمنین (ع)واقع در رجائیشهر برگزار می شود. در این برنامه، حجتالاسلام والمسلمین نظری به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و حاج حسن عبادپور در رثای شهدا و اهلبیت (ع) مداحی میکند.
همچنین بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، مراسمی نیز در همان روز از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در گلزار شهدای وادیرحمت تبریز (قطعه شهدای اقتدار) بر سر مزار آن شهید والامقام برگزار خواهد شد تا یاد و خاطره این پاسدار رشید اسلام در زادگاهش نیز گرامی داشته شود.
سردار شهید فرهاد بهمننیا از چهرههای مجاهد و مخلص پاسدار بود که سال گذشته در راه دفاع از امنیت و آرمانهای انقلاب اسلامی به فیض شهادت نائل آمد.
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