برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت پاسدار شهید «هادی رزقی» در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت مجاهد فی‌سبیل‌الله، پاسدار شهید هادی رزقی، مراسم پاسداشتی با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی و آحاد مردم شهیدپرور در شهرستان تبریز برپا می‌شود.

شهید هادی رزقی که از او به عنوان «شهید اقتدار ایران» یاد می‌شود، فرزند حاج بختیار رزقی و برادر شهیدان گرانقدر خسرو و حسن رزقی است. این پاسدار رشید اسلام در راه صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امنیت میهن به فیض شهادت نائل آمد و نام خود را در جریده تاریخ ایثارگری‌های آذربایجان جاودانه کرد.

طبق اطلاعیه صادر شده از سوی روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان آذربایجان شرقی، این مراسم در روز جمعه مورخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ عصر برگزار خواهد شد.

محل برگزاری این آیین معنوی، مسجد حضرت امیرالمؤمنین (ع) واقع در رجایی‌شهر تبریز (میدان شبنم) اعلام شده است. همچنین به صورت همزمان، مجلس ختمی ویژه بانوان در زینبیه همان مسجد منعقد می‌گردد تا یاد و خاطره این شهید والامقام و برادران شهیدش گرامی داشته شود.

گفتنی است شهید هادی رزقی با ایثار جان خود در مسیر اقتدار کشور، راه برادران شهیدش را ادامه داد و بار دیگر بر میثاق ابدی مردم خطه آذربایجان با آرمان‌های والای شهدا پای فشرد.