یزد، «حسینیه ایران» در سوگ اباعبدالله(ع)؛ دهه اول محرم هیئت کجا برویم؟

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: یزد، که به حق به «حسینیه ایران» ملقب است، در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان (ع)، یکپارچه غرق در ماتم و شور حسینی می‌شود.

همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و دهه نخست ماه محرم، آیین‌های عزاداری در نقاط مختلف استان یزد با حضور گسترده مردم و عاشقان اهل بیت (ع) برگزار می‌شود.

در استان یزد حدود ۱۷۰۰ هیئت مذهبی فعالیت دارند که از این تعداد ۸۸۴ هیئت ثبت‌شده و حدود ۸۰۰ هیئت دارای مجوز رسمی هستند. در ادامه بخشی از برنامه‌های عزاداری دهه اول محرم در استان یزد معرفی می‌شود.

باید برخاست؛ عزاداری هیئت انصار ولایت یزد در آستان امامزاده جعفر (ع)

مراسم عزاداری دهه اول محرم در آستان مقدس حضرت امامزاده جعفر (ع) به میزبانی هیئت انصار ولایت استان یزد برگزار می‌شود. در این مراسم حجت‌الاسلام مهدی مهدوی‌نژاد به سخنرانی می‌پردازد و کربلایی محسن محمدی‌پناه مرثیه‌سرایی خواهد کرد. این مراسم از امروز، عصر دوشنبه ۲۵ خردادماه از ساعت ۱۶:۳۰ در آستان مقدس حضرت امامزاده جعفر (ع) در شهر یزد آغاز شده است.

نوای عزای نوجوانان در حسینیه شهید صدوقی (ره)

مراسم عزاداری در حسینیه شهید صدوقی (ره) مسجد روضه محمدیه (حظیره) به همت هیئت نوجوانان اصحاب الحسین (ع) برگزار خواهد شد. در این مراسم حجت‌الاسلام علینژاد و حجت‌الاسلام جهانشاهی سخنرانی می‌کنند و مداحان نوجوان به مرثیه‌خوانی می‌پردازند. این برنامه از دوشنبه ۲۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰ در خیابان امام خمینی (ره)، مسجد روضه محمدیه (حظیره)، حسینیه شهید صدوقی (ره) برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم هیئت مکتب‌الزهرا (س) در مسجد امام حسین (ع)

مراسم عزاداری دهه اول محرم به میزبانی هیئت مکتب‌الزهرا (س) دارالعباده یزد در مسجد امام حسین (ع) آزادشهر برگزار می‌شود. حجت‌الاسلام محسن احمدی سخنران این مراسم خواهد بود و کربلایی محمدرضا فخربادی و کربلایی حمیدرضا زرشکی به مرثیه‌خوانی می‌پردازند. این مراسم از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۰:۳۰ در آزادشهر، میدان صنعت، بلوار شهید دهقان منشادی، محوطه بیرونی مسجد امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

عزاداری هیئت ریحانه‌الحسین در موکب مسجد شهید ساداتی

مراسم عزاداری دهه اول محرم در موکب مسجد شهید ساداتی نیز به میزبانی هیئت ریحانه‌الحسین صفائیه برگزار خواهد شد. حجت‌الاسلام مسلم زمانیان در این مراسم سخنرانی می‌کند و دکتر علیرضا والا و کربلایی محمدحسین اسلامی مداحی خواهند کرد. این برنامه از شب اول تا شب دهم محرم هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در صفائیه، فلکه کاج، موکب مسجد شهید ساداتی برگزار می‌شود.

مراسم دهه اول محرم در حسینیه بزرگ سیدالشهدا (ع) امامشهر

مراسم عزاداری دهه اول محرم در مسجد و حسینیه بزرگ حضرت سیدالشهدا (ع) امامشهر به میزبانی هیئت انصارالمهدی (عج) دارالعباده یزد برگزار می‌شود. در این مراسم حجت‌الاسلام اکبری سخنرانی می‌کند و حجت‌الاسلام علینژاد به مداحی می‌پردازد. این مراسم در دهه نخست محرم بعد از نماز مغرب و عشاء در بلوار ۱۷ شهریور یزد برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم عزاداری به یاد رهبر شهید و شهید جنگ رمضان

مراسم عزاداری دهه اول محرم در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری (س) برگزار می‌شود. در این مراسم حجت‌الاسلام حسین علیزاده و محمدحسین رضایی به سخنرانی می‌پردازند. این برنامه از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۰ شب همزمان با نماز مغرب و عشاء در بلوار آزادگان، کوچه شهید موحدین، حوزه علمیه حضرت زینب کبری (س) و در جوار شهید گمنام برگزار خواهد شد. این مراسم به یاد رهبر شهید انقلاب، شهید گمنام حوزه و خادم‌الزهرا شهید محسن زارع برگزار می‌شود.

پرچم گردانی و توزیع لباس شیرخوارگان حسینی در آیین عزاداری هیئت رزمندگان اسلام یزد

مراسم عزاداری دهه اول محرم به همت هیئت رزمندگان اسلام یزد در حسینیه سید محمدآقا برگزار می‌شود. در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین سید کمال باقری سخنرانی می‌کند و سجاد دهقان منشادی و کربلایی علیرضا جبلی به مداحی می‌پردازند. این برنامه از دوشنبه ۲۵ خردادماه ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود و هر شب ساعت ۲۲:۱۵ آیین پرچم‌گردانی و حضور در خیابان برگزار خواهد شد.

اقامه عزای سیدالشهدا در هیئت جوانان مکتب حاج قاسم

هیئت جوانان مکتب حاج قاسم نیز در دهه اول محرم مراسم عزاداری برگزار می‌کند. در این مراسم حجت‌الاسلام هادی سلیمان‌پناه و حجت‌الاسلام مهدی قره‌چاهی به سخنرانی می‌پردازند و کربلایی علی زارع، امیرحسین سعیدی و امیر سجاد اسماعیلی مداحی خواهند کرد. این مراسم هر شب از ساعت ۲۱:۱۵ در میدان فرهنگ (نعل اسبی) یزد برگزار می‌شود.

برپایی مراسم عزاداری در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهرک دانشگاه

مراسم عزاداری دهه اول محرم در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهرک دانشگاه صفائیه برگزار می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین نقیب احمدی سخنران این مراسم خواهد بود. این برنامه از اول محرم تا سیزدهم محرم، بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهرک دانشگاه صفائیه برگزار می‌شود.

عزاداری هیئت روضه‌الشهدا شهرستان مهریز

مراسم عزاداری دهه اول محرم به همت هیئت روضه‌الشهدا شهرستان مهریز در مسجد جامع ولی‌عصر (عج) برگزار می‌شود. در این مراسم حجت‌الاسلام حمیدرضا گودرزی بروجردی سخنرانی می‌کند و کربلایی علی خواجه‌کرام‌الدین، سید حسن زارع الحسینی و متین مینایی به مرثیه‌سرایی می‌پردازند. این مراسم از دوشنبه ۲۵ خردادماه ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۱۰ شب در خیابان شهید سید مصطفی خمینی مهریز برگزار می‌شود.

موکب «رهبر شهید» در پارک سیدگلسرخ میزبان عزاداران حسینی

موکب «رهبر شهید» در پارک سیدگلسرخ یزد نیز در دهه اول محرم میزبان عزاداران حسینی است. در این مراسم حجت‌الاسلام احسانیان سخنرانی می‌کند و دهقانی‌زاده به همراه جمعی از مداحان اهل بیت (ع) مرثیه‌خوانی خواهند کرد. این برنامه از دوشنبه ۲۵ خردادماه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری در مسجد ولایت شهرک گلستان صفاییه

مراسم عزاداری دهه اول محرم در مسجد ولایت واقع در شهرک گلستان صفائیه برگزار خواهد شد. در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ مرتضی وافی از ساعت ۱۹:۴۵ و حجت‌الاسلام ناصری از ساعت ۲۰:۳۰ به سخنرانی می‌پردازند. این برنامه از شب اول تا چهاردهم محرم بلافاصله پس از نماز مغرب و عشاء با حضور هیئات مذهبی در مسجد ولایت برگزار می‌شود.