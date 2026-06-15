افتتاح ۳۰ پروژه کشاورزی در گیلان با هدف ارتقای امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی عصر دوشنبه در آیین افتتاح همزمان پروژههای بخش کشاورزی که به مناسبت هفته گرامیداشت جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن تبریک این ایام به تمامی کشاورزان، همکاران و فعالان این حوزه، اظهار کرد: امروز همزمان با سراسر کشور و با حضور رئیسجمهور و مقام عالی وزارت، پروژههای استانی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
یکپارچه سازی ۱۹۱ هکتار اراضی شالیزاری در آستانه اشرفیه
وی با اشاره به جزئیات این پروژهها در شهرستان آستانه اشرفیه، افزود: یکی از پروژههای مهم و زیرساختی در این شهرستان، طرح تجهیز و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری به مساحت ۱۹۱ هکتار بود که تحولی در مدیریت زراعی منطقه ایجاد میکند.
محمدی با بیان اینکه پیش از اجرای این طرح، اراضی مذکور شامل یک هزار و ۳۵۷ قطعه خرد بود که با اصلاح و اجرای طرح یکپارچهسازی، تعداد قطعات به ۵۵۷ قطعه کاهش یافته است، تصریح کرد: هدف غایی از این اقدام، مدیریت بهینه منابع آبی، کاهش هزینههای تولید، تسهیل ورود ماشینآلات کشاورزی و در نهایت هوشمند سازی کشاورزی است که منجر به افزایش بهرهوری خواهد شد.
۲.۲ میلیارد تومان اعتبار برای ۳۰ پروژه کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در مجموع ۳۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲.۲ میلیارد تومان در سطح استان گیلان در بخشهای آب و خاک، صنایع تبدیلی، امور عشایر، آبخیزداری و حفظ نباتات به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به برنامهریزی های انجام شده با حمایت استاندار گیلان، اظهار کرد: استان گیلان در مسیر تحقق «اقتصاد سبز» حرکت میکند؛ چرا که نقش این استان در تأمین امنیت غذایی کشور بسیار برجسته و استراتژیک است.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهرهبرداری از این پروژهها، گیلان بتواند به شرایط بهتری در بحث پایداری تولید و تحقق اقتدار غذایی دست یابد
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