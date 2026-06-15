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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

قطع برق در برخی از نقاط کاشان به دلیل آتش سوزی در پست برق بوده است

قطع برق در برخی از نقاط کاشان به دلیل آتش سوزی در پست برق بوده است

کاشان - مدیر روابط اداره برق کاشان گفت: قطع برق در برخی از نقاط کاشان به دلیل آتش سوزی در پست برق بوده است.

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قطعی برق عصر دوشنبه در برخی از نقاط کاشان از جمله میدان جهاد، بلوار مادر و خیابان های اطراف به علت آتش سوزی در پست برق بوده است.

وی ابراز کرد: همکاران واحد عملیات در محل حادثه حضور دارند و در حال رفع اتصالی و برقراری شبکه هستند.

مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان تصریح کرد: چندین گزارش قطعی برق دیگر نیز به علت بالا رفتن میزان بار شبکه توزیع برق گزارش بوده است.

وی گفت: درست است که هوا گرم شده و استفاده از وسائل سرمایشی اجتناب ناپذیر است اما مدیریت مصرف و عدم استفاده از وسائل برقی پر مصرف در زمان پیک بار از الزامات این روزهاست.

ایجادی افزود: از همشهریان کاشانی می‌خواهیم تا در ساعات ظهر و بعد از ظهر از وسائل برقی به هیچ وجه استفاده نکنند تا پایداری شبکه حفظ شود.

کد مطلب 6861230

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