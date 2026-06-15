قطع برق در برخی از نقاط کاشان به دلیل آتش سوزی در پست برق بوده است

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قطعی برق عصر دوشنبه در برخی از نقاط کاشان از جمله میدان جهاد، بلوار مادر و خیابان های اطراف به علت آتش سوزی در پست برق بوده است.

وی ابراز کرد: همکاران واحد عملیات در محل حادثه حضور دارند و در حال رفع اتصالی و برقراری شبکه هستند.

مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان تصریح کرد: چندین گزارش قطعی برق دیگر نیز به علت بالا رفتن میزان بار شبکه توزیع برق گزارش بوده است.

وی گفت: درست است که هوا گرم شده و استفاده از وسائل سرمایشی اجتناب ناپذیر است اما مدیریت مصرف و عدم استفاده از وسائل برقی پر مصرف در زمان پیک بار از الزامات این روزهاست.

ایجادی افزود: از همشهریان کاشانی می‌خواهیم تا در ساعات ظهر و بعد از ظهر از وسائل برقی به هیچ وجه استفاده نکنند تا پایداری شبکه حفظ شود.