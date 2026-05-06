علت قطعی برق مسکن مهر کاشان اعلام شد

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهدنبال وقوع باد و طوفان شدید در منطقه، برق شهرک خاتمالانبیاء (مسکنمهر) در محدوده کاشان دچار قطعی شد.
وی ابراز کرد: علت اصلی این حادثه، شکستن کراسآرم خط دو مداره تغذیهکننده منطقه بر اثر شدت باد و شرایط نامساعد جوی بوده است.
مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان تصریح کرد: این آسیب موجب بروز عیب در فیدر شماره ۹ قمصر و خروج موقت شبکه از مدار شد تا ایمنی کامل حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروهای عملیاتی اداره برق با وجود باد شدید، در محل حادثه حضور دارند و عملیات تعمیر، ایمنسازی و رفع عیب شبکه برقرسانی بهصورت فوری در حال انجام است.
