علت قطعی برق مسکن مهر کاشان اعلام شد

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌دنبال وقوع باد و طوفان شدید در منطقه، برق شهرک خاتم‌الانبیاء (مسکن‌مهر) در محدوده کاشان دچار قطعی شد.

وی ابراز کرد: علت اصلی این حادثه، شکستن کراس‌آرم خط دو مداره تغذیه‌کننده منطقه بر اثر شدت باد و شرایط نامساعد جوی بوده است.

مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان تصریح کرد: این آسیب موجب بروز عیب در فیدر شماره ۹ قمصر و خروج موقت شبکه از مدار شد تا ایمنی کامل حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروهای عملیاتی اداره برق با وجود باد شدید، در محل حادثه حضور دارند و عملیات تعمیر، ایمن‌سازی و رفع عیب شبکه برق‌رسانی به‌صورت فوری در حال انجام است.