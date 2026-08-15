سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر شنبه به‌دنبال افزایش شدید مصرف برق در محدوده پست فوق‌توزیع کمال‌الملک و عبور جریان از ظرفیت مجاز، یکی از ترانسفورماتورهای این پست از مدار خارج شد.

وی ابراز کرد: این حادثه موجب شد در برخی مناطق کاشان، علاوه بر خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، خاموشی ناخواسته نیز به مشترکین تحمیل شود.

مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان تصریح کرد: افزایش دمای هوا و به‌تبع آن رشد مصرف برق، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده و تجهیزات حفاظتی و کنترل‌پذیر شبکه برای جلوگیری از بروز حوادث و خسارات گسترده‌تر، وارد عمل شده‌اند و در صورت تداوم این شرایط، احتمال بروز آسیب به تجهیزات و اختلال بیشتر در شبکه وجود خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: از همشهریان عزیز تقاضا داریم مانند همیشه با مدیریت و کاهش مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، یاری‌رسان صنعت برق در تأمین برق پایدار باشند.

ایجادی افزود: لازم به ذکر است به‌ازای هر یک درجه افزایش دمای هوا، حدود سه درصد به مصرف برق افزوده می‌شود.