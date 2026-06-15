مهار آتش سوزی خط لوله گاز ونوش

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع آتش‌سوزی عصر دوشنبه در مجاورت خط لوله گاز منطقه ونوش شهرستان نوشهر، باعث فعال شدن سریع ستاد مدیریت بحران شد.

شاهرخ جهانشاهی فرماندار نوشهر در نخستین واکنش، ضمن صدور دستور فوری برای اعزام تمامی نیروهای امدادی، خدماتی و شرکت گاز به محل حادثه، به صورت میدانی روند عملیات را زیر نظر گرفت.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای آتش‌نشانی شهرداری نوشهر، آتش‌نشانی روستای ونوش، تیم‌های امدادی شهرستان‌های نور و رویان و همچنین عوامل شرکت گاز با هماهنگی کامل در محل حضور یافته‌اند و خوشبختانه آتش مهار شده است.

وی تأکید کرد: عملیات کنترل کامل، ایمن‌سازی منطقه و جلوگیری از هرگونه گسترش احتمالی حریق بدون وقفه ادامه دارد و تا پایان عملیات، تمامی دستگاه‌های مسئول در آمادگی کامل به سر می‌برند.

فرماندار نوشهر در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی و امدادی حاضر در صحنه، خاطرنشان کرد: هماهنگی بی‌نظیر بین دستگاه‌های اجرایی و امدادی شهرستان‌های همجوار، نقش کلیدی در مهار سریع این آتش‌سوزی داشت.