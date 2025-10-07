  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

فلاح: آتش سوزی منطقه جنگلی گلندرود خاموش شد

نوشهر - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر- روبان از اطفای حریق در منطقه جنگلی گلندرود با تلاش نیروهای امدادی و منابع طبیعی خبر داد.

رضا فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر از اطفای حریق در منطقه جنگلی گلندرود با حضور میدانی رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر–رویان خبر داد.

گفت: پس از گزارش وقوع حریق در جنگل گلندرود، بلافاصله به همراه بخشدار شهرستان نور، فرمانده یگان حفاظت و مسئول واحد منابع طبیعی پیمود، نیروهای یگان حفاظت، ناظران و قرقبان‌های واحدهای منابع طبیعی پیمود و رویان به محل حادثه اعزام شدیم.

وی افزود: شعله‌های آتش که به علت پوشش متراکم بوته‌های تمشک و تعدادی از درختان خشک به سرعت در حال گسترش بود، با حضور به موقع آتش‌نشانی شهرستان رویان و همکاری جمعی از همیاران طبیعت، مهار و به طور کامل خاموش شد.

رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر–رویان تأکید کرد: این اقدام سریع و هماهنگ، نمایانگر تعهد و آمادگی نیروهای حفاظتی و مشارکت فعال مردم محلی در حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از گسترش آتش‌سوزی‌ها است.

