فلاح: آتش سوزی منطقه جنگلی گلندرود خاموش شد

رضا فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر از اطفای حریق در منطقه جنگلی گلندرود با حضور میدانی رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر–رویان خبر داد.

گفت: پس از گزارش وقوع حریق در جنگل گلندرود، بلافاصله به همراه بخشدار شهرستان نور، فرمانده یگان حفاظت و مسئول واحد منابع طبیعی پیمود، نیروهای یگان حفاظت، ناظران و قرقبان‌های واحدهای منابع طبیعی پیمود و رویان به محل حادثه اعزام شدیم.

وی افزود: شعله‌های آتش که به علت پوشش متراکم بوته‌های تمشک و تعدادی از درختان خشک به سرعت در حال گسترش بود، با حضور به موقع آتش‌نشانی شهرستان رویان و همکاری جمعی از همیاران طبیعت، مهار و به طور کامل خاموش شد.

رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر–رویان تأکید کرد: این اقدام سریع و هماهنگ، نمایانگر تعهد و آمادگی نیروهای حفاظتی و مشارکت فعال مردم محلی در حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از گسترش آتش‌سوزی‌ها است.