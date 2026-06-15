حجتالاسلام حامد حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و آمادگی هیئتهای مذهبی شهرستان اظهار کرد: به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هیئت زنجیرزنی در سطح شهرستان گلپایگان فعالیت میکنند که برخی از ابتدای ماه محرم و برخی دیگر از شبهای سوم تا دوازدهم در میادین و خیابانهای شهرها و روستاها به عزاداری میپردازند.
وی افزود: هیئتهای سینهزنی نیز متناسب با برنامههای خود، در اجتماعات میادین شهری، حسینیهها و مجالس عزاداری حضور یافته و مراسمهای سوگواری را برگزار میکنند.
وی با اشاره به شرایط کشور و حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف، مهمترین برنامه شاخص محرم امسال را حضور گسترده هیئتهای سینهزنی و زنجیرزنی در کنار یکدیگر در میادین و خیابانها عنوان کرد و گفت: این حضور نماد وحدت، بصیرت و ارادت مردم به سیدالشهدا (ع) خواهد بود.
حجت الاسلام حقیقت ادامه داد: آیین استقبال از ماه محرم امسال با عنوان «سیاهپوشان» به همت هیئت انصارالقرآن برگزار شد که در آن جمعی از مداحان، مسئولان هیئتها و فعالان مذهبی حضور داشتند و طی مراسمی همراه با سخنرانی و روضهخوانی، لباس عزای محرم را بر تن کردند.
وی از برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در شش نقطه شهرستان خبر داد و گفت: این مراسم با همکاری هیئت رزمندگان اسلام و اداره تبلیغات اسلامی در مصلی گلپایگان، سعیدآباد، زرنجان، دو نقطه در گلشهر و امامزاده ابراهیم (ع) سعیدآباد برگزار میشود که مراسم مرکزی آن روز جمعه ساعت ۹ صبح در مصلی گلپایگان خواهد بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان با اشاره به فعالیت مبلغان دینی در ایام محرم افزود: امسال حدود ۱۲۰ روحانی در شهر گلپایگان، گلشهر و روستاهای مختلف از جمله مناطق دوردست شهرستان برای تبلیغ و تبیین معارف عاشورایی اعزام شدهاند و تقریباً تمامی مساجد و مراکز مذهبی از حضور روحانی بهرهمند خواهند شد.
وی شعار محرم امسال را «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» اعلام کرد و گفت: مقرر شده این شعار در ورودی هیئتهای مذهبی و همچنین بر روی تجهیزات و سیستمهای صوتی هیئتها نصب و مورد استفاده قرار گیرد.
حجت الاسلام حقیقت درباره برپایی موکبهای فرهنگی و پذیرایی در سطح شهرستان نیز بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان شهرستان، تمامی موکبها برای فعالیت در ایام محرم ملزم به دریافت مجوز از اداره تبلیغات اسلامی هستند تا هماهنگیهای لازم با نیروی انتظامی، شهرداری، راهور و اداره برق انجام شود.
وی یکی از برنامههای ویژه برای جذب نوجوانان و جوانان به هیئتهای مذهبی را اجرای طرح «هیئت میعاد» دانست و گفت: این برنامه با همکاری دفتر آیتالله صافی گلپایگانی برگزار میشود و ویژه دانشآموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول است که از نخستین روز محرم همراه با برنامههای ویژه و اردوهای متنوع اجرا خواهد شد.
وی همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی ویژه بانوان و دختران نوجوان در میدان امام خامنهای گلپایگان خبر داد و افزود: این برنامهها با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و حوزههای علمیه توسط مبلغان در حال برگزاری است.
حجت الاسلام حقیقت با اشاره به ضرورت ایجاد فضای حماسی و معنوی در مراسمهای عزاداری محرم افزود: به مداحان و مسئولان هیئتهای مذهبی توصیه شده است در کنار مضامین مذهبی و عاشورایی، از شعارهای حماسی متناسب با شرایط روز نیز استفاده کنند تا فضای هیئتها جلوهای ویژه و اثرگذار داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین بر استفاده تلفیقی از پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچمهای مزین به نام و نشان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در هیئتهای مذهبی تأکید شده است تا جلوهای از پیوند میان فرهنگ عاشورا، روحیه ایثار و هویت ملی به نمایش گذاشته شود.
وی خاطرنشان کرد: تحقق این امر نیازمند همکاری و همراهی مسئولان هیئتهای مذهبی، مداحان و عموم عزاداران است تا شکوه و عظمت مراسمهای محرم امسال بیش از سالهای گذشته جلوهگر شده و هیئتهای شهرستان در بهترین سطح ممکن برگزار شوند.
نظر شما