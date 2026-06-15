فعالیت ۱۲۵۰هیئت مذهبی آذربایجان غربی درماه محرم ۱۴۰۵؛ اعلان عزای حسینی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: با فرارسیدن دهه نخست ماه محرم، شهرها و روستاهای آذربایجان غربی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته‌اند، از کوچه‌های سیاه‌پوش گرفته تا نوای طبل و سنج هیئت‌ها، همه چیز حکایت از روزهایی دارد که عشق به سیدالشهدا(ع) بار دیگر در دل مردم این دیار شعله‌ور شده و آنان را زیر پرچم عزای حسینی گرد هم آورده است.

محرم که از راه می‌رسد، آذربایجان غربی حال و هوایی متفاوت پیدا می‌کند. گویی زمان برای لحظاتی در کوچه‌های سیاه‌پوش شهرها و روستاها مکث می‌کند تا مردم، بار دیگر روایت دلدادگی خود به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش بگذارند، پرچم‌های عزا بر سردر خانه‌ها و مساجد برافراشته می‌شود و نوای «یا حسین» در گوشه‌گوشه این سرزمین طنین می‌اندازد.

از ارومیه تا خوی، از میاندوآب تا ماکو و سلماس، هیئت‌های عزاداری یکی پس از دیگری برپا می‌شوند و پیر و جوان، زن و مرد، در مجالس سوگواری گرد هم می‌آیند،اشک‌هایی که بر مصیبت کربلا جاری می‌شود، تنها نشانه اندوه نیست،بلکه جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم این دیار با فرهنگ ایثار، آزادگی و مقاومت است.

در دهه نخست محرم، خیابان‌ها و محلات آذربایجان غربی به صحنه‌ای از همدلی و ارادت تبدیل می‌شوند، مراسم روضه‌خوانی و آیین ‌های سنتی عزاداری، تصویری ماندگار از عشق مردمی را به نمایش می‌گذارد که قرن‌هاست نام حسین(ع) را چراغ راه خود می‌دانند و هر سال با فرارسیدن محرم این عهد عاشقانه را تازه می کند.

هیئت های مذهبی که در سال های اخیر از نظر کمی وکیفی فعالیت هایشان رونق خاصی در این دیار گرفته نیز با اعلان عزا و برنامه ریزی های اساسی به استقبال عزاداری ماه محرم و عزای شهدای دشت کربلا می روند.

آذربایجان غربی استان مرزدار کیان و عزت و اقتدار ایران اسلامی به سرزمین عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امام حسین (ع) همانند سایر استان های کشور مشهور است امسال با ساماندهی ویژه و آیین های خاصی امسال آماده برگزاری آیین های عزاداری ماه محرم هستند.

۱۲۵۰ هیئت مذهبی مجوزدار در ماه محرم ۱۴۰۵ فعالیت می کنند

کارشناس تشکل های دینی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از فعالیت بیش از یک هزار و ۲۵۰ هیئت مذهبی مجوز دار در استان خبر داد و گفت: هیئت های مذهبی استان به صورت سازماندهی شده امسال به استقبال برگزاری آیین های ویژه ماه محرم رفته اند.

یوسف علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد هیئت های مذهبی که به صورت محله ای یا خانه ایرفعالیت می کنند بیش از این تعداد است، افزود: از این تعداد ۱۵ تا ۲۰ درصد هیئت های مذهبی بانوان را تشکیل می دهند که به صورت خانگی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: همچنین بین ۳۰ تا ۴۰ هیئت مذهبی ویژه دانش‌ آموزان و جوانان در سطح استان با هدف آشنایی با فرهنگ عاشورا و مفاهیم قیام امام حسین(ع) فعالیت می کنند که هر ساله با آغاز ماه محرم فعالیت آنها بیشتر می شود.

کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: ارومیه با بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هیئت مذهبی مجوزدار در بین شهرستان های استان بیشترین هئت های مذهبی را داراست.

علیزاده با اشاره به رشد کیفی فعالیت هیئت های مذهبی استان در سال های اخیر به خصوص در جنگ تحمیلی علیه کشور گفت: با توجه به اینکه ماه محرم امسال شرایط خاصی بر کشور حاکم است، تشکل‌های مذهبی با برنامه‌ریزی منسجم‌تر و پویاتری نسبت به گذشته فعالیت می‌کنند.

دهه اول ماه محرم برای عزاداری در ارومیه کجا برویم

در ارومیه خیابان آزادگان مسجد بقیه الله، سخنران: ۵ شب اول استاد برزگری و سخنران: ۵ شب دوم استاد ارجمندی با نفس گرم و نوای حسینی، کربلایی افخمی نیا، کربلایی نیکخو ،کربلایی اسدی، کربلایی نادرعلی، شروع برنامه دوشنبه ۲۵ خرداد، ساعت ۱۸:۴۵ به مدت ۱۰ شب عزاداری دهه اول ماه محرم را برگزار می کنند.

همچنین از عموم عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دعوت در ارومیه می‌شود تا در مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام حضور یافته و در سوگ سید و سالار شهیدان به عزاداری بپردازند.

سخنران: دکتر هادی کاظم‌زاده، مداحان: حاج صالح افخمی، حاج حسن سعادت و کربلایی علی مختارپور

از اول محرم الحرام به مدت ۱۳ شب، همزمان با نماز مغرب و عشا و مکان: گلشهر، صدا و سیما، در جوار مزار شهید گمنام است.

دسته عزاداران هیئت محبان حضرت علی ‌اصغر(ع) ارومیه میزبان مراسم دهه اول محرم

هیئت عزاداران محبان حضرت علی (ع) ارومیه نیز دهه اول محرم با نوای کربلایی:مسعود خالقی، حاج:کمیل علیدوست و کربلایی:امیرخباز خدایی از ۲۵ خرداد الی ۴ تیر به مدت ۱۱ شب در خیابان آپادانا، خیابان معلم، خیابان حسین‌زاده میزبان عزاداران حسینی هستند

مجمع محبان آل یاسین علیهم السلام ارومیه نیز از سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ با سخنرانی و قرائت زیارت عاشورا با نوای: حاج آقا بوستانی آماده میزبانی از عزاداران حسینی است.

شروع این مراسم از ساعت ۲۱:۳۰ در خیابان عمار مسجد عمار ارومیه خواهد بود.

۴۰۰ هئت مرهبی خوی به استقبال عزاداری ماه محرم رفتند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوی، از فعالیت ۴۰۰ هیئت مذهبی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان ذیل شعار محوری درخیمه حسینیم خونخواه و جانفدائیم خبر داد.

حجت الاسلام محسن مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این هیئت‌ها از دهه اول محرم با برگزاری مراسم عزاداری در مساجد، حسینیه‌ها، بوستان‌ها و معابر عمومی، فضا را آکنده از معنویت ساخته و با سرفرازی، مصیبت اهل بیت (ع) را روایت می‌کنند.

وی با اشاره به ابعاد اجتماعی فعالیت هیئت‌های مذهبی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، افزود: برپایی موکب‌های خدمت و ایستگاه‌های صلواتی، پخش نذری و گوشت قربانی، آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد،و کمک‌های مؤمنانه به خانواده‌های نیازمند، بخشی از اقدامات ارزشمند این هیئت‌هاست..

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوی، اقامه نماز ظهر عاشورا به جماعت را یادآور آخرین نماز امام حسین (ع) دانست و تصریح کرد: حضور پرشور نوجوانان و جوانان در کنار والدینشان در مجالس عزاداری، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های کربلاست.

حجت الاسلام مسلمی در ادامه به رویکردهای تبیینی هیئت‌های مذهبی اشاره کرد و گفت: بزرگداشت یاد رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، حضور در اجتماعات شبانه مردم، تبیین معارف عاشورایی و تجدید میثاق با ولایت و خونخواهی شهدای مقاومت، در راستای شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفدائیم» در دستور کار هیئت‌ها قرار دارد.

دهه اول ماه محرم برای عزاداری ماه محرم در خوی کدام هیئت برویم

مراسم دهه اول محرم الحرام به نیابت از قائد شهید امت۱۲ شب ، از دوشنبه ۲۵ خرداد، ساعت ۲۲، سخنران:حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده و با نوای: پیر غلام اهل بیت حاج جواد طبقی کربلایی سجاد علایی (میهمان از اردبیل) کربلایی امیررضا بابازاده آیین های عزاداران حسینی برگزار می شود.

برای حضور در این هیئت خیابان امام، مسجد آقاابراهیم هیئت عزاداران عاشقان ولایت پایگاه اسوه کشوری مرکزی ثارالله میزبان عزاداران حسینی است.

همچنین مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام ۱۴۴۸ در خوی با سخنران حجت الاسلام برزکار روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه بمدت ۱۲ شب همراه با اقامه نماز مغرب و عشا در گلزار مطهر شهدای خوی برگزار می شود.

مراسم شیرخوارگان حسینی در شهرستان ماکو

مراسم شیرخوارگان حسینی دراولین جمعه ماه محرم همزمان باسراسر کشور در شهرستان ماکو نیر برگزار می شود.

برای شرکت در این مراسم مکان اول مسجد علی ابن ابیطالب شهرک ولیعصر( عج) و مکان دوم سالن مدرسه پروین اعتصامی جنب کتابخانه آیت الله کاشانی است.

همچنبن مراسم اعلان عزای حسینی همزمان با سالگرد شهادت شهید بهنام اکبرنژاد درشهرستان چالدران باسخنرانی حاج رضاعسگری اقدم ومداحی حاج بهزاد حسنی اهری برگزار می شود.

جای جای شهرها و روستاهای آذربایجان غربی در مهاباد، سردشت،سلماس، تکاب، شاهین دژ و … میزبان عزاای شهدای دشت کربلاست و امروز در این دیار همه جای استان صحنه گره پیام قیام کربلا و مقاومت اسلامی است.