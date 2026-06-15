هشدار کارشناس پلیس راه درباره یک عامل پنهان در تصادفات

سروان قاسم سوادکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی رفتارهای نادرست در حاشیه راه‌های برون‌شهری اظهار داشت: در سال‌های اخیر مشاهده شده برخی شهروندان با هدف حمایت از حیوانات، اقدام به غذا دادن به سگ‌های ولگرد در کنار جاده‌ها و محورهای مواصلاتی می‌کنند، در حالی که این اقدام ناخواسته پیامدهای ایمنی قابل توجهی به همراه دارد.

وی افزود: تجمع سگ‌های ولگرد در حاشیه راه‌ها موجب عادت این حیوانات به حضور در محدوده سواره‌رو شده و در بسیاری از موارد، برای یافتن غذا یا جابه‌جایی بین دو طرف مسیر، وارد سطح جاده می‌شوند. این موضوع به‌ویژه در ساعات شب و شرایط کاهش دید، احتمال برخورد خودروها با حیوانات را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

کارشناس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: رانندگان در مواجهه ناگهانی با حضور حیوان در مسیر، ممکن است برای جلوگیری از برخورد، واکنش‌های هیجانی مانند ترمز شدید یا تغییر مسیر ناگهانی انجام دهند که همین اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز واژگونی، خروج از جاده یا برخورد با سایر وسایل نقلیه شود.

سروان سوادکوهی تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخشی از تصادفات زنجیره‌ای و تک‌وسیله‌ای در محورهای برون‌شهری، به‌صورت غیرمستقیم ناشی از همین واکنش‌های ناگهانی رانندگان در مواجهه با حیوانات در سطح راه بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رفتارهای اجتماعی در حاشیه جاده‌ها گفت: کمک به حیوانات اقدامی ارزشمند است، اما این اقدام باید از مسیرهای اصولی و در مکان‌های ایمن مانند مراکز نگهداری حیوانات انجام شود، نه در حاشیه محورهای پرتردد که می‌تواند جان انسان‌ها و حتی خود حیوانات را به خطر بیندازد.

کارشناس تصادفات پلیس راه استان اصفهان از شهروندان خواست با پرهیز از غذادهی به حیوانات در کنار جاده‌ها، در ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی نقش‌آفرین باشند و خاطرنشان کرد: حفظ جان انسان‌ها در جاده‌ها، نیازمند همراهی آگاهانه همه کاربران ترافیک است.