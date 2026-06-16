آغاز طرح ۷۲ ساعته برخورد با تخلفات ناوگان باری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی تردد وسایل نقلیه سنگین و پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی اظهار داشت: در راستای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی، طرح مشترک برخورد با تخلفات حادثهساز ناوگان باربری با مشارکت پلیس راه فاتب و پلیس راه ویژه غرب استان تهران از روز گذشته آغاز شده و به مدت ۷۲ ساعت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران پلیس راه با تمرکز بر کنترل وضعیت فنی خودروهای سنگین و نحوه رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، تاکنون ۳۵۵ مورد اعمال قانون و برخورد با تخلفات مختلف را انجام دادهاند.
رئیس پلیس راه فاتب تصریح کرد: بخشی از تخلفات شناسایی شده شامل تردد وسایل نقلیه فاقد چراغهای جلو و عقب، صدور تذکر و الزام به نصب حفاظهای جلو و عقب در ناوگان باری سنگین، عدم مهار ایمن بار، سبقت غیرمجاز، نقص فنی خودروها، توقیف وسایل نقلیه متخلف، معرفی رانندگان و ناوگان متخلف به کمیسیونهای مربوطه و سایر تخلفات حادثهساز بوده است.
سرهنگ ارزانی با تأکید بر اینکه ناوگان حملونقل باری نقش مهمی در ایمنی جادهها دارند، خاطرنشان کرد: هرگونه بیتوجهی به اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی میتواند خسارات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد و پلیس با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری رانندگان قانونمدار، از رانندگان وسایل نقلیه باری خواست پیش از آغاز سفر نسبت به کنترل وضعیت فنی خودرو، اطمینان از سلامت چراغها و تجهیزات ایمنی، مهار صحیح بار، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقتهای غیرمجاز اهتمام ویژه داشته باشند تا شاهد کاهش حوادث رانندگی و افزایش ایمنی در محورهای مواصلاتی باشیم.
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