به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حمید رفیعی شامگاه دوشنبه در مراسم شب اول محرم که در هییت رزمندگان اسلام بجنورد برگزار شد، با تأکید بر شکرگزاری برای درک این ایام معنوی، گفت: حضور در مجالس عزای سیدالشهدا(ع) و توفیق ذکر و یاد امام حسین(ع) از نخستین ساعات ماه محرم، نعمتی بزرگ است که باید قدردان آن باشیم.
وی با استناد به روایتی از حضرت امام رضا(ع) درباره فضیلت روز نخست محرم، اظهار کرد: روزهداری در نخستین روز ماه محرم از توصیههای اهلبیت(ع) است و میتواند زمینهساز بهرهمندی بیشتر از معارف و برکات این ماه باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی افزود: امام رضا(ع) در روایت مشهور خود به ما میآموزند که محرم تنها موسم عزاداری نیست، بلکه فرصتی برای دعا، تربیت معنوی، تحمل سختی در مسیر ولایت و نزدیک شدن به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.
حجت الاسلام رفیعی با اشاره به جایگاه اشک و عزاداری بر سیدالشهدا(ع) گفت: براساس فرمایش امام رضا(ع)، گریه بر امام حسین(ع) از بزرگترین اسباب آمرزش گناهان است و انسان را در مسیر قرب الهی قرار میدهد.
وی همچنین با بیان اینکه قیام عاشورا با مسئله انتظار پیوندی عمیق دارد، تصریح کرد: در روایات آمده است که چهار هزار فرشته برای یاری امام حسین(ع) فرود آمدند اما پس از شهادت آن حضرت مأمور شدند تا زمان ظهور حضرت ولیعصر(عج) در کنار مرقد مطهر ایشان باقی بمانند؛ از این رو محرم باید یادآور مسئولیت ما در قبال فرهنگ انتظار و زمینهسازی ظهور باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: عزاداری، سیاهپوشی و حضور در مجالس حسینی زمانی به ثمر مینشیند که با معرفت، دعا، خودسازی و توجه به اهداف قیام عاشورا همراه باشد.
وی در پایان از مردم خواست با بهرهگیری از فرصت معنوی ماه محرم، زمینه رشد معنوی و تقرب بیشتر به خداوند متعال را فراهم کنند.
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