https://mehrnews.com/x3ckJW ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲ کد مطلب 6861368 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲ عزاداری هیئت رزمندگان اسلام بجنورد در شب اول محرم بجنورد- در این ویدیو عزاداری هیئت رزمندگان اسلام بجنورد در شب اول محرم را مشاهده میکنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6861368 کپی شد مطالب مرتبط رفیعی: گریه بر سیدالشهدا(ع) زمینهساز آمرزش گناهان است مردم بجنورد میدان را رها نمی کنند پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی به مناسبت ماه محرم برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی ماه محرم و صفر
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