خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها، زهرا ژرفی مهر: همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، آذربایجان‌شرقی و به‌ویژه تبریز رنگ و بوی محرم به خود گرفته و هیئت‌های مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، منازل، خیابان‌ها و میادین شهر آماده میزبانی از عزاداران حسینی شده‌اند.

برآوردها نشان می‌دهد در این ماه محرم و در مقایسه با دیگر ایام سال، حدود ۲۰ درصد افزایش فعالیت در برنامه‌های مذهبی به ثبت برسد. در کنار هیئت‌های ثابت و فعال در طول سال، حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هیئت مناسبتی نیز تنها در ماه محرم اقدام به برگزاری مراسم عزاداری می‌کنند و اوج این شور و حضور مردمی در دهه نخست محرم جلوه بیشتری دارد.

همزمان با آغاز ماه محرم، مجموعه‌ای از برنامه‌های عزاداری در نقاط مختلف تبریز تدارک دیده شده که از شب اول محرم و در قالب مراسم سخنرانی، روضه‌خوانی، مداحی، شاه‌حسین‌گویان، احرام‌بندی و دیگر آیین‌های مذهبی برگزار می‌شود.

در میان برنامه‌های اعلام‌شده، نام هیئت‌ها و مجالس متعددی در سطح شهر تبریز به چشم می‌خورد که هر یک در مناطق مختلف شهر میزبان عاشقان اهل‌بیت(ع) خواهند بود.

عزاداری هیئت عاشقان ولایت تبریز در بوستان قرآن

هیئت عاشقان ولایت تبریز یکی از برنامه‌های محوری خود را در بوستان قرآن، چهارراه لاله برگزار می‌کند. این مراسم از دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، همزمان با شب اول محرم، از ساعت ۲۱:۳۰ آغاز می‌شود و با حضور مداحان اهل‌بیت(ع) ویژه خواهران و برادران برگزار خواهد شد.

مجلس عزاداری هیئت جیش‌المهدی(عج) در میدان شهید پیشقدم

همچنین هیئت جیش‌المهدی(عج) تبریز با برگزاری مجلس عزای سیدالشهدا(ع) در میدان شهید پیشقدم، کوی باغ حاج حسین، حسینیه هیئت از عزاداران حسینی میزبانی می‌کند.

در این مراسم، حجت‌الاسلام شیخ رضا فتاحی به سخنرانی می‌پردازد و حاج ولی حنیفی و کربلایی حامد آقاگشیزاده نیز به مرثیه‌خوانی و مداحی خواهند پرداخت. این برنامه از شب اول محرم تا پایان دهه نخست، هر شب از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۳۰ ادامه دارد و با شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه حاج قاسم» برگزار می‌شود.

مکتب المهدی(عج)؛ عزاداری در کوچه باغ

از دیگر برنامه‌های شاخص تبریز، مراسم عزاداری هیئت مکتب المهدی(عج) است که در مقابل مسجد اللهوردی‌خان، کوچه باغ برگزار می‌شود. در این مراسم، حاج ناصر شمس به‌عنوان سخنران و مداح حضور خواهد داشت و عزاداران را در شب‌های محرم همراهی می‌کند.

هیئت پیروان ولایت مارالان در کوی استادان ۲

هیئت پیروان ولایت مارالان نیز مراسم دهه اول محرم خود را در مطبخ‌سرای هیئت در کوی استادان ۲ برپا می‌کند.

در این برنامه، دکتر شیخ داود داداش‌زاده سخنرانی خواهد کرد و برنامه‌های عزاداری با محوریت سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) برگزار می‌شود.

عزاداری هیئت حسینی بسیج مسجد سالار شهیدان

در خیابان امام، مسجد سالار شهیدان نیز هیئت حسینی بسیج مسجد سالار شهیدان مجلس عزاداری دهه اول محرم را تدارک دیده است.

این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام سید شهاب‌الدین حسینی برگزار می‌شود و از جمله برنامه‌های مذهبی شاخص در بافت مرکزی شهر تبریز به شمار می‌رود.

یادبود پیشکسوتان در شنب‌غازان

هیئت زنجیرزنان شهدای کربلا (شنب‌غازان) نیز در مسجد شنب‌غازان آیین عزاداری ویژه‌ای را با عنوان یادبود پیشکسوتان برگزار می‌کند. این مراسم با محوریت زنجیرزنی و سنت‌های قدیمی عزاداری، یکی از جلوه‌های آیینی محرم در تبریز است.

شاه‌حسین‌گویان در میدان امام حسین(ع)

در میدان امام حسین(ع)، شنب‌غازان نیز موکب شاه‌حسین‌گویان برنامه سنتی و آئینی خود را از ساعت ۲۳:۰۰ برگزار می‌کند. این آیین که از رسوم دیرینه عزاداری در تبریز و آذربایجان به شمار می‌رود، در شب‌های محرم حال‌وهوای ویژه‌ای به محله می‌دهد.

عزاداری علمی فرهنگی سبزسرخ در جامعه‌القرآن

هیئت علمی فرهنگی سبزسرخ نیز در جامعه‌القرآن و عترت، خیابان شهید مطهری مراسم عزاداری خود را برگزار می‌کند.

در این برنامه، حاج آقا اسداللهی به سخنرانی می‌پردازد و مراسم با حال‌وهوای فرهنگی و مذهبی خاص خود ادامه می‌یابد.

ابناءالحسن(ع) در مسجد سیدلر

همچنین هیئت ابناءالحسن(ع) در مسجد سیدلر، چهارراه شهید بهشتی مجلس عزای دهه اول محرم را برپا می‌کند.

شیخ مهدی باقری سخنران این مراسم است و برنامه با حضور عزاداران و ذاکران اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود.

برنامه‌های معنوی در عینالی و وادی رحمت

در میان برنامه‌های اعلام‌شده، آستان مقدس امامزادگان زید و عون بن علی(ع) در تفرجگاه عینالی نیز میزبان عزاداران خواهد بود.

این مراسم با نوای حاج بهلول محمودزاده و کربلایی عیسی هاشمی برگزار می‌شود.

همچنین کانون خدمت رضوی مسجد صفای بنی‌هاشم آیین احرام‌بندی را در گلزار شهدای وادی رحمت برگزار می‌کند که در آن حاج کریم ارسلانی به سخنرانی خواهد پرداخت.

شاه‌حسین‌گویان هیئت تشنگان کوثر تبریز در میدان ساعت

هیئت تشنگان کوثر تبریز نیز آیین سنتی شاه‌حسین‌گویان خود را از دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ شب برگزار می‌کند.

این مراسم با نوای حاج محسن رستگاری هر شب از ساعت ۲۳:۰۰ در میدان ساعت، ارتش شمالی، مقابل بازار رهلی برگزار خواهد شد.

شاه‌حسین‌گویان قاسمیه شتربان

هیئت محبان نایب‌الشهید قاسم سلیمانی (قاسمیه شتربان) نیز مراسم شاه‌حسین‌گویان دهه اول محرم را در آخر خیابان شهید مفتح برگزار می‌کند.

این مراسم با نفس کربلایی ولی پیری و سایر مداحان از ساعت ۲۳:۳۰ و با شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه حاج قاسم» برپا خواهد شد.

سایر برنامه‌های عزاداری در تبریز

علاوه بر این برنامه‌ها، هیئت عزاداران مسجد امام حسین(ع) کوچه باغ نیز در روبروی بیمارستان شهید محلاتی مراسم عزاداری برپا می‌کند.

تبریز در مسیر آیین‌های اصیل محرم

مجموعه این برنامه‌ها نشان می‌دهد که تبریز در دهه اول محرم ۱۴۰۵، بار دیگر به صحنه‌ای از آیین‌های پرشور و ریشه‌دار عزاداری تبدیل شده است؛ آیین‌هایی که از شاه‌حسین‌گویان و زنجیرزنی تا سخنرانی‌های مذهبی و برنامه‌های ویژه معنوی را در بر می‌گیرد و نشان از تداوم سنت‌های عاشورایی در این شهر دارد.