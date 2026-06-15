۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل خانه بهداشت گلشهر اختصاص یافت

مسعود خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تکمیل پروژه‌های حوزه سلامت شهرستان اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل خانه بهداشت گلشهر اختصاص یافت.

وی افزود: این اعتبار پس از وصول تأییدیه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان و تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت به پروژه خانه بهداشت گلشهر شهرستان گلپایگان اختصاص داده شده است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تأمین منابع و تخصیص نقدینگی این پروژه متناسب با پیشرفت فیزیکی آن و در قبال ارائه صورت وضعیت‌ها و اسناد مثبته از سوی دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

خاتمی خاطرنشان کرد: تکمیل و بهره‌برداری از خانه بهداشت گلشهر نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات سلامت خواهد داشت.