به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی عصر دوشنبه در قرارگاه استانی جنگ ترکیبی بلاغ مبین و اجتماع مبلغین ماه محرم‌الحرام ۱۴۴۸ که با حضور مسئولان حوزوی و مدیرعامل بنیاد هدایت کشور در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار شد با تسلیت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با اشاره به اینکه خدای سبحان نسبت به مبلغان و مروجان دین نگاه ویژه دارد، اظهار کرد: امیرالمومنین (ع) در حکمت ۷۳ نهج البلاغه اشاره دارند کسی که خود را پیشوای مردم بخواهد، باید که پیش از ادب کردن دیگران به ادب کردن خود پردازد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مبلغان باید گزیده و متین و با مطالعه صحبت کنند، ادامه داد: مبلغان برای تأثیرگذاری بر مخاطب باید بیش از کلام در رفتار و عمل خود دقت کنند زیرا مردم به رفتار و کردار ما در همه ساحت‌ها دقت و توجه دارند.

فاطمی تأکید کرد: مبلغی که بهترین سخنرانی‌ها را هم انجام دهد اما یک بداخلاقی مالی یا با زن و فرزند اگر مرتکب شود، همه زحمات خود و دیگران در عرصه تبلیغ را به باد می‌دهد.

امام جمعه شهرکرد با یادآوری اینکه فطرت الهی ستون پنجم خدا در تمام بنی‌بشر است، گفت: هر انسانی با فطرت الهی به دنیا می‌آید و این فطرت خداشناسی در وجود همه انسان‌ها وجود دارد که می‌تواند به حرکت در آید و اعجاز کند؛ اینجاست که نباید از کار دینی و فرهنگی ناامید باشیم.

فاطمی با تصریح اینکه مبلغات باید محبت و احترام خود را در دل مخاطبان خاصه مخاطبان غیرمذهبی جا دهند، ادامه داد: اگر کسی احترام مبلغ در دل مخاطب ایجاد شد و نگاه مثبت نسبت به قشر مذهبی پیدا کرد، راهش باز می‌شود و وارد وادی دین و مذهب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خودسازی و تادیب و تربیت وجود خودمان به تصریح حکمت ۷۳ نهج البلاغه، بسیار ارزشمند بوده و توصیه شده است، اظهار کرد: بر طبق فرموده حضرت کسی که ابتدا نفس خودش را تربیت می‌کند آنگاه به مردم می‌پردازد مقام والایی دارد و سزاوار تعظیم و تکریم است.

فاطمی با بیان اینکه هر مبلغ به اندازه توان و وسع خود باید در ایام تبلیغی و البته در طول سال به تبیین و آگاهی‌بخشی مردم اهتمام داشته باشد، افزود: اگر حتی یک فرد توسط ما هدایت شود، اجر و پاداش والا نصیبمان خواهد شد.