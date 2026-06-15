https://mehrnews.com/x3ckKZ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6861420 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ بسته خبری شبانه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 18 MB کد مطلب 6861420 کپی شد مطالب مرتبط جهش خدمترسانی مواکب سیستان و بلوچستان در اربعین ۱۴۰۵ بازداشت ۴ تروریست در جنوب شرق کشور زابل گرمترین شهر جهان شد ۱۰ پروژه بیابانزدایی در خراسان جنوبی به بهرهبرداری میرسد گاندو؛ نماد برکت بلوچستان در خطر انقراض پایان فرار قاتل نوجوان ایرانشهری در قشم برچسبها زاهدان بسته خبری جاسوسی اطلاعاتی گاندو شهرستان زابل
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