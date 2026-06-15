به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسچی ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۱۰ پروژه بیابان‌زدایی همزمان با روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و هفته جهاد کشاورزی افتتاح می شود.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی خراسان جنوبی بیان کرد: این پروژه‌ها با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان در سطح یک‌هزار و ۵۸۵ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: بیست و هفتم خردادماه هر سال به عنوان روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی گرامی داشته می‌شود و امسال نیز با توجه به همزمانی این مناسبت با هفته جهاد کشاورزی، برنامه‌های متعددی در سطح شهرستان‌های خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: بیش از یک‌هزار و ۳۶۵ نفر از ساکنان مناطق هدف از مزایای پروژه های بیابان زدایی بهره‌مند خواهند شد.

کرباسچی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها برای ۲ هزار و ۷۴۲ نفرروز اشتغال‌زایی به همراه داشته است، گفت: این پروژه‌ها در ۲۵ روستای استان اجرا شده و شامل طرح‌های احیا و اصلاح مراتع، مدیریت روان‌آب‌ها، احداث هلالی‌های آبگیر، عملیات بیومکانیکی و نهال‌کاری در عرصه‌های منابع طبیعی است.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را کاهش فرسایش بادی و خاکی، تثبیت خاک و جلوگیری از گسترش بیابان‌زایی عنوان کرد و افزود: نتایج اجرای پروژه‌های سال گذشته و ابتدای سال جاری نشان‌دهنده موفقیت این اقدامات بوده و بسیاری از طرح‌ها با درصد استقرار و سبزینگی مطلوب به بهره‌برداری رسیده‌اند.

۳۲ کانون بحران فرسایش بادی در خراسان جنوبی

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت بیابان‌های استان گفت: خراسان جنوبی پس از سیستان و بلوچستان دومین استان بیابانی کشور محسوب می‌شود و در حال حاضر ۳۲ کانون بحران فرسایش بادی در استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل خشکسالی‌های پیاپی و کاهش توان بیولوژیکی عرصه‌ها، طی سال‌های اخیر وسعت و شدت کانون‌های بحرانی فرسایش بادی افزایش یافته و این موضوع ضرورت اجرای اقدامات مقابله‌ای را دوچندان کرده است.

کرباسچی اظهار کرد: مدیریت روان‌آب‌ها، توسعه عملیات بیابان‌زدایی، نهال‌کاری، احداث هلالی‌های آبگیر و اجرای طرح‌های احیایی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل منابع طبیعی برای کاهش اثرات بیابان‌زایی در استان است.

لزوم کاهش ۲۰ درصدی کانون‌های بحرانی در برنامه هفتم توسعه

وی با اشاره به تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه گفت: کاهش ۲۰ درصدی سطح کانون‌های بحران فرسایش بادی به عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی سازمان منابع طبیعی در برنامه هفتم توسعه تعیین شده است.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: با توجه به وجود بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار کانون بحران فرسایش بادی در استان، سالانه باید حدود ۶۷ هزار هکتار عملیات مدیریتی، احیایی و مقابله‌ای در مناطق بیابانی استان اجرا شود.

وی بیان کرد: در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، بیش از یک‌هزار و ۱۸۵ هکتار عملیات بیابان‌زدایی و احیایی در سطح استان انجام شده است.

کرباسچی ادامه داد: از این میزان، ۲۵۵ هکتار عملیات نهال‌کاری و احیایی اجرا شده که ۵۵ هکتار آن توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و سازمان بسیج سازندگی استان و ۲۰۰ هکتار نیز از طریق پیمانکاران انجام شده است.

وی افزود: همچنین بیش از ۹۳۰ هکتار عملیات مدیریت روان‌آب و بذرکاری و ۷۰۳ هکتار عملیات مقابله با آفت شپشک سفید تاغ در مناطق آلوده اجرا شده است.

۴.۸ میلیون هکتار از استان تحت تأثیر فرسایش بادی

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با تشریح وضعیت بیابان‌های استان گفت: حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی استان تحت تأثیر فرسایش بادی قرار دارد که از این میزان بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار به عنوان کانون بحران فرسایش بادی شناخته می‌شود.

وی افزود: از مجموع کانون‌های بحرانی استان، حدود ۱۴۸ هزار هکتار در محدوده اراضی کشاورزی، روستاها و تأسیسات قرار دارد و بیش از ۱۸۵ هزار هکتار نیز در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست واقع شده است.

کرباسچی تصریح کرد: تمامی اطلاعات مربوط به روستاهای واقع در کانون‌های بحران فرسایش بادی در اختیار فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گرفته تا برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی به صورت هماهنگ اجرا شود.

خراسان جنوبی دومین استان کشور از نظر وسعت تاغزارها

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه بیابان‌زدایی استان گفت: خراسان جنوبی پس از خراسان رضوی دومین استان کشور از نظر وسعت تاغزارهای طبیعی و دست‌کاشت است.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: در مجموع حدود ۹۷۰ هزار هکتار تاغزار طبیعی و دست‌کاشت در استان وجود دارد که از این میزان ۶۸۰ هزار هکتار طبیعی و حدود ۳۰۰ هزار هکتار نیز حاصل اجرای طرح‌های احیایی و بیابان‌زدایی طی دهه‌های گذشته است.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از این تاغزارها به سن فرسودگی رسیده‌اند و خشکسالی‌های متوالی نیز موجب افزایش خسارات ناشی از آفات و خشکیدگی در این عرصه‌ها شده است.

کرباسچی از درگیری حدود هفت هزار هکتار از تاغزارهای استان با آفت سوسک چوب‌خوار و سایر آفات خبر داد و گفت: از این میزان، حدود ۲۲ هزار هکتار در شرایط بحرانی قرار داشت که عملیات مقابله‌ای در آن‌ها انجام شده است.

۸.۷ میلیون هکتار از مساحت استان دارای رخساره‌های بیابانی است

وی در پایان با بیان اینکه حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از مساحت خراسان جنوبی دارای رخساره‌های بیابانی است، افزود: این میزان معادل بخش عمده‌ای از وسعت استان را شامل می‌شود و دربرگیرنده کویرها، اراضی شور و تپه‌های ماسه‌ای است.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر حدود ۴۳۰ هزار هکتار تپه ماسه‌ای در استان وجود دارد که عمدتاً در شهرستان‌های نهبندان، زیرکوه، سرایان، بشرویه و طبس پراکنده هستند.

کرباسچی تأکید کرد: مقابله با بیابان‌زایی صرفاً وظیفه منابع طبیعی نیست و تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بخش کشاورزی، دهیاری‌ها و جوامع محلی باید در اجرای برنامه‌های حفاظتی، اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آب مشارکت فعال داشته باشند.