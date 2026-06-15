بازداشت ۴ تروریست در جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال سلسله عملیات‌های پیش‌دستانه سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، در کمتر از ده روز، بعد از انهدام موفقیت‌آمیز چهار هسته عملیاتی مزدور وابسته به دشمنان ملت، بار دیگر یک هسته سازمان‌یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی - تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی - صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، چهار نفر از عناصر عملیاتی و جاسوسی این هسته با مشارکت عملیاتی قرارگاه شهید سجاد سپاه پاسداران بازداشت شدند.

این مزدوران که تحت پوشش گروهک‌های تروریستی تکفیری مستقر در منطقه فعالیت می‌کردند، مأموریت شناسایی فرماندهان ارشد نظامی و مقرهای ستاد فرماندهی انتظامی و سپاه در مناطق جنوب استان برای اقدام تروریستی، طراحی عملیات خرابکارانه و تروریستی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و خدمات‌رسان به مردم در راسک، کنارک و چابهار، قاچاق سلاح و مهمات برای سایر تیم‌های گروهک‌ها در شهرستان‌های حوزه جنوب و آموزش نظامی به عناصر تازه جذب شده را بر عهده داشتند.

تروریست‌های دستگیر شده، دارای سابقه مستند عملیات‌های تروریستی در سال ۱۴۰۴ در سطح استان هستند، از محل یکی از خانه‌های امن متعلق به تیم مذکور ۹ قبضه اسلحه کلاشینکف و ۲۰۰۰ فشنگ کشف و ضبط شد.