https://mehrnews.com/x3ckLz ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۰ کد مطلب 6861448 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۰ اجتماع شبانه مردم آستانه در صد و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب آستانه- در این ویدئو اجتماع شبانه مردم آستانه در صد و هفتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6861448 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و هفتمین شب قرار عاشقی حضور باشکوه مردم محلات در شب صد و ششم بیعت با رهبر معظم انقلاب تجمع حماسی مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم به ایستگاه ۱۰۶ رسید برچسبها شهر آستانه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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