اجتماع شبانه مردم آستانه در صد و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب

آستانه- در این ویدئو اجتماع شبانه مردم آستانه در صد و هفتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.