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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۸

تجمع حماسی مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم به ایستگاه ۱۰۶ رسید

تجمع حماسی مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم به ایستگاه ۱۰۶ رسید

ساوه- در این ویدئو تجمع حماسی مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب را در ایستگاه ۱۰۶ ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6860425

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