https://mehrnews.com/x3ckkH ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۸ کد مطلب 6860425 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۸ تجمع حماسی مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم به ایستگاه ۱۰۶ رسید ساوه- در این ویدئو تجمع حماسی مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب را در ایستگاه ۱۰۶ ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6860425 کپی شد مطالب مرتبط طنین《لبیک یا خامنهای》مردم خمین در پشتیبانی از نظام اسلامی میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و ششمین شب حماسه و مقاومت طنین «یا اباعبدالله» مردم خمین در صد و پنجمین قرار عاشقی برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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