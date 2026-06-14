https://mehrnews.com/x3ckkF ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۹ کد مطلب 6860423 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۹ حضور باشکوه مردم محلات در شب صد و ششم بیعت با رهبر معظم انقلاب محللت- در این ویدئو حضور باشکوه مردم محلات در شب صد و ششم بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6860423 کپی شد مطالب مرتبط طنین《لبیک یا خامنهای》مردم خمین در پشتیبانی از نظام اسلامی میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و ششمین شب حماسه و مقاومت طنین «یا اباعبدالله» مردم خمین در صد و پنجمین قرار عاشقی برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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