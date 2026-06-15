اقامه عزای امام حسین (ع) در ۱۴۴۰ هیئت مذهبی لرستان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: بار دیگر محرم ازراهرسیده، درودیوار شهر غرق در ماتم و اندوه است به هر کجای شهر سرک میکشی ردی از پارچهنوشتههای مشکی میبینی، سر هر خیابان خیمههای عزا برپاشده و جوانان و نوجوانان بیشماری گرد آنها جمع شدهاند تا امسال نیز همچون سالهای گذشته عشق و ارادت خود به سرور و سالار شهیدان را نشان دهند.
دهه اول محرم در هر شهر و دیار با آیین و سنن خاصی برگزار میشود آیینی که موجب میشود تا مردم هر دیار در هر کجای دنیا هم که باشند در ایام محرم خود را به زادگاه خویش رسانده و فارغ از همه هیاهوها و مشغلههای زندگی با یاد مظلوم دشت کربلا و عشقبازی با امام خوبان روح خود را صیقل داده و چند روزی تنها برای خودشان باشند.
در سال جاری نیز با آغاز دهه اول محرم، برنامههای عزاداری در شهرستانهای مختلف لرستان آغاز شده و هیئتهای مذهبی با آمادهسازی مساجد و حسینیهها، پذیرای عزاداران حسینی (ع) شدهاند.
اقامه عزای حسین (ع) در ۱۴۴۰ هیئت مذهبی لرستان
نورالدین دریکوند مسئول هیئتها و تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به آمادگی هیئتهای مذهبی لرستان برای برگزاری عزاداری ایام محرم، اظهار داشت: هزار و ۴۴۰ هیئت مذهبی در سطح استان لرستان داریم.
وی عنوان کرد: همچنین همزمان با ایام محرم، حدود ۱۶۰ موکب نیز در سطح شهرها و مناطق مختلف لرستان برپا خواهند شد.
مسئول هیئتها و تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در ادامه سخنان خود تعداد هیئتهای مذهبی بزرگ و شاخص لرستان را ۴۰ مورد عنوان کرد و گفت: هیئتهای «مساکین»، «فاطمه زهرا»، «ابنا زهرا» و... از جمله این هیئتها در استان به شمار میآید.
برگزاری عزاداری دهه اول محرم در هیئت «مساکین»
دریکوند با اشاره به هیئت «مساکین» شهر خرمآباد بهعنوان یکی از هیئتهای عزاداری شاخص در مرکز لرستان، عنوان کرد: این هیئت در منطقه «گلدشت» شهر خرمآباد هر ساله در ایام محرم عزاداری ایام محرم را برگزار میکند.
اقامه عزای حسین (ع) در قدیمیترین هیئت مذهبی خرمآباد
وی یکی دیگر از هیئتهای عزاداری در سطح شهر خرمآباد را هیئت مذهبی و عزاداری منطقه «پشت بازار» خرمآباد عنوان کرد و گفت: این هیئت سینهزنی نیز در ایام محرم فعال بوده و از بهصورت «دسته روی» اقدام به برگزاری عزاداری ایام محرم میکند.
هیئت «درب دلاکان» میزبان عزاداران حسینی (ع)
مسئول هیئتها و تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یکی دیگر از هیئتهای عزاداری شاخص در شهر خرمآباد را «درب دلاکان» عنوان کرد و گفت: این هیئت نیز در منطقه «درب دلاکان» شهر خرمآباد بهعنوان یکی از محلههای قدیمی شهر خرمآباد در این ایام فعال است.
عزاداری شهادت امام حسین (ع) و یارانش در هیئتهای «سیدالشهدا» و «عشاق المهدی»
یکی دیگر از هیئتهای فعال و شاخص عزاداری در شهر خرمآباد، هیئت مذهبی مسجد «سیدالشهدا» بوده که هر ساله در شبهای محرم بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در منطقه گلدشت شرقی و میدان «آرش» جنب دادگستری اقدام به برگزاری عزاداری دهه اول محرم میکند.
هیئت «عشاق المهدی» (عج) خرمآباد نیز در دهه اول محرم و به مدت ۱۰ روز عزاداری ایام محرم را برگزار میکند.
این هیئت در گلزار شهدای خرمآباد این مراسم را از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه با حضور سخنرانان و مداحان شاخص شهر خرمآباد برگزار میکند.
هیئت «فرزندان روحالله» میزبان عزاداران حسینی (ع)
همچنین یکی دیگر از هیئتهای عزاداری شاخص در شهر خرمآباد که در دهه اول محرم اقدام به برگزاری مراسمهای عزاداری شهادت امام حسین (ع) و یارانش میکند، هیئت «فرزندان روحالله» است.
این هیئت نیز با حضور در حسینیه «حبیب ابن مظاهر» در منطقه «چهارراه بانک» عزاداری ایام دهه اول محرم را از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه با حضور مداحان سنتی خوان شهر خرمآباد برگزار میکند.
عزاداری دهه اول محرم در هیئت «ابنا الزهرا»
هیئت «ابنا الزهرا» نیز یکی دیگر از هیئتهای عزاداری شاخص در شهر خرمآباد به شمار میرود که مراسمهای عزاداری دهه اول محرم را به مدت ۱۰ شب برگزار میکند.
مراسمهای این هیئت مذهبی که در منطقه «سهراه شهید مطهری» و مسجد حضرت جوادالائمــه برقرار است، بعد از نماز مغرب و عشا برگزار میشود.
حسینیه گلزار شهدای خرمآباد میزبان مراسمهای عزاداری
همچنین مراسم عزاداری دهه اول محرم در حسینیه گلزار شهدای شهرستان خرمآباد به مدت ۱۰ شب برگزار میشود.
این مراسم نیز با حضور مداحانی مختلفی از کربلایی «محمد رشیدی»، کربلایی «مجتبی مهدیپور»، کربلایی «سید احمد حیات الغیب» و همچنین سخنرانی حجتالاسلام «مصطفی مهدوی» برگزار میشود.
زمان برگزاری این مراسم نیز هر شب از ساعت ۲۲ خواهد بود.
بنابراین گزارش، همزمان با ایام محرم و شهادت امام حسین (ع) و یاران با وفایش در لرستان، چشمها نمناک است و دلها بیقرار، مردم از پیر گرفته تا جوان، از زن گرفته تا مرد بر سر و سینه میزنند و نوای «این بدن از کیست که سر ندارد/ عزیز زهراست کفن ندارد» سر میدهند.
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