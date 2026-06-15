به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری دوشنبه شب در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان دشتی اظهار کرد: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان است و همه مسئولان وظیفه دارند در مسیر تکریم این عزیزان گام بردارند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: شهدا با آگاهی از خطرات و با علم به اینکه ممکن است به شهادت برسند، در میدان دفاع از کشور حضور یافتند و هرچه برای تکریم خانواده‌های معظم شهدا انجام دهیم، در برابر عظمت ایثار آنان ناچیز است.

وی افزود: شهرستان دشتی ۲۴۶ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده و والدین ۷۴ شهید این شهرستان همچنان در قید حیات هستند که تکریم و رسیدگی به آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با تأکید بر دیدار مستمر مسئولان با خانواده‌های شهدا بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید تکریم خانواده‌های شهدا را به مناسبت‌های خاص محدود کنند، بلکه لازم است در طول سال ارتباط مستمر و دیدارهای منظم با این عزیزان داشته باشند.

حیدری از پیش‌بینی ۸ هزار و ۵۰۰ دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران در سطح استان طی سال جاری خبر داد و گفت: این دیدارها در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده‌های معظم شهدا برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت افزود: اگرچه جنگ خسارت‌ها و سختی‌های فراوانی برای کشور به همراه داشت، اما برکات ارزشمندی همچون روحیه ایثار، خودباوری، انسجام ملی و فرهنگ مقاومت را نیز برای ملت ایران به ارمغان آورد.

تولید آثار فرهنگی و تبیین سیره شهدا

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا کم‌توقع‌ترین اقشار جامعه هستند و هرچه امروز در کشور داریم از برکت خون شهدا و صبوری خانواده‌های آنان است.

حیدری با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی گفت: مردم در بیش از ۱۰۰ شب از برنامه‌ها و مراسم مختلف حضوری گسترده داشتند و با بصیرت و آگاهی خود توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند.

وی از برگزاری کنگره شهدای استان بوشهر در سال جاری خبر داد و افزود: این کنگره یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی استان خواهد بود و یادواره‌های شهدا در شهرستان‌ها نیز در چارچوب برنامه‌های این کنگره برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر تأکید کرد: برگزاری یادواره‌ها، تولید آثار فرهنگی و تبیین سیره شهدا باید با هدف انتقال ارزش‌های ایثار و شهادت به نسل جوان و حفظ سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی دنبال شود.