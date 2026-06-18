ثبت روایت شهدای اقتدار در بوشهر؛ تولید آثار ماندگار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری عصر پنجشنبه در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان بوشهر با گرامیداشت یاد شهدای جنگ اقتدار، از اجرای برنامه‌های مختلف برای تکریم شهدا و خانواده‌های آنان خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع، بزرگداشت و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا گفت: نشست‌های هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، برگزاری مراسم اربعین شهدا در شهرستان‌ها و پیگیری احراز شهادت شهدای اقتدار از جمله اقدامات انجام‌شده در هفته‌های اخیر بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر همچنین از برپایی میزهای خدمت، اجرای برنامه‌های روایتگری و تجلیل از خانواده‌های شهدای اقتدار خبر داد و افزود: کمیته ثبت تاریخ شفاهی و تولید آثار هنری شهدای اقتدار نیز در راستای برگزاری کنگره ۲ هزار شهید استان فعالیت خود را آغاز کرده است.

حیدری با تأکید بر اینکه خدمت به خانواده‌های شهدا یک وظیفه ملی و سازمانی است، خواستار مشارکت و همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه شد.