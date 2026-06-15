فرماندار دشتی: بهسازی قبور مطهر شهدا با جدیت دنبال خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان دشتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهدا چراغ راه جامعه هستند و باید با عمل به آرمان‌ها و ارزش‌های آنان، مسیر عزت و پیشرفت کشور را ادامه دهیم چرا که شهید با جانفشانی خود در تاریخ ماندگار می شود و بنابراین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج فرهنگ ماندگاری است.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: شهدا به ما نیازی ندارند، بلکه این ما هستیم که برای سعادت و عاقبت‌به‌خیری به شهدا و مسیر آنان نیازمندیم.

وی افزود: حرکت در مسیر شهدا، رمز عاقبت‌به‌خیری است و همه ما وظیفه داریم در کنار تکریم مقام و منزلت شهدا، در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اقدامات مؤثر و ماندگاری انجام دهیم.

انتقال فرهنگ‌ایثار به نسل جدید

فرماندار دشتی با اشاره به جایگاه این شهرستان در عرصه ایثار و شهادت بیان کرد: شهرستان دشتی در هر عرصه‌ای که نظام اسلامی نیاز به ایثار و جانفشانی داشته، شهدای والامقامی را تقدیم انقلاب و کشور کرده و این سرمایه معنوی باید بیش از پیش به نسل جوان معرفی شود.

مقاتلی بر حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های فرهنگی و یادواره‌های شهدا جهت الگوسازی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مدیران در مناسبت‌ها و برنامه‌های فرهنگی به ویژه تجمعات و مراسم شبانه‌ای که به نام شهدا برگزار می‌شود، حضور فعال و اثرگذار داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری کنگره سرداران و فرماندهان شهید استان بوشهر در سال جاری افزود: این کنگره فرصت ارزشمندی برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت است و باید پیش از برگزاری آن، برنامه‌های متعددی در سطح شهرستان اجرا شود.

ضرورت فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی یادواره شهدا

فرماندار دشتی بر ضرورت فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی یادواره شهدا در سطح شهرستان نیز تأکید کرد و گفت: نامگذاری اماکن، فضاها و پروژه‌های عمومی به نام شهدا باید با جدیت دنبال شود تا یاد و نام شهدا در جامعه زنده بماند.

مقاتلی ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا پیش از برگزاری یادواره شهرستانی و همچنین کنگره استانی از خانواده شهدا و شهدای منتسب به مجموعه خود تکریم و تجلیل کنند.

حمایت از نویسندگان و پژوهشگران حوزه ایثار و شهادت

وی همچنین از حمایت شهرستان از نویسندگان و پژوهشگران حوزه ایثار و شهادت خبر داد و افزود: آثاری که در راستای تبیین فرهنگ ایثار و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی تولید شوند، باید مورد حمایت قرار گیرند.

فرماندار دشتی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور و استاندار بوشهر در خصوص تکریم خانواده‌های معظم شهدا گفت: خدمت به خانواده‌های شهدا یک وظیفه همگانی است و باید با تمام توان در این مسیر گام برداریم.

برگزاری سالانه دو برنامه ملی در حوزه شهادت

مقاتلی از برگزاری سالانه دو برنامه ملی در حوزه شهادت در شهرستان دشتی خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تولید محتوای اثرگذار و ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

وی با تأکید بر ساماندهی گلزارهای شهدا گفت: بهسازی قبور مطهر شهدا با جدیت دنبال خواهد شد و لازم است اعتبارات لازم برای تکمیل و بهسازی یادمان‌های شهدا در سطح شهرستان پیش بینی شود.