به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل عصر دوشنبه سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با بیان اینکه بنیاد شهید و سپاه پاسداران دو بخش مکمل یکدیگرند گفت: آنچه مشخص است سپاه پاسداران و بنیاد شهید را نمی‌توان از یکدیگر جدا دانست و برای امر مهم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده‌های شاهد و ایثارگر تمام توان و امکانات سپاه را به کار خواهیم گرفت چرا که این عزیزان عضوی از خانواده بزرگ سپاه پاسداران هستند و در رسیدن به این اهداف در تمام زمینه‌های فرهنگی، رفاهی، رفع مشکلات و نیازها و درخواست‌های این بزرگواران در کنار بنیاد شهید هستیم.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ضمن تشکر از حیدری سرپرست بنیاد شهید استان بوشهر در خصوص دغدغه مندی ایشان نسبت به رسیدگی به عزیزان شاهد و ایثارگر اضافه کرد: آقای حیدری از مدیران توانمند این استان هستند که برای ایشان در سمت مدیرکل بنیاد شهید آرزوی توفیق و موفقیت روز افزون را از خداوند متعال خواستاریم.

تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران

محمد حیدری در دیدار با فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ضمن تبریک انتصاب سردار خرمدل به فرماندهی سپاه استان و ارائه گزارش کار از فعالیت‌های بنیاد شهید در زمینه‌های فرهنگی، تعاون و بهداشت و درمان گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران معزز دو اصلی است که بنیاد شهید بر اساس فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بر آن بنا شده و امروز باید برای انجام این وظیفه خطیر تمام تلاش خود را به کار بگیریم.

سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر افزود: سپاه پاسداران و بنیاد شهید در کنار هم می‌توانند جهت ترویج سبک زندگی شهدا و ایثارگران و تکریم خانواده‌ها گام‌های مؤثر و مثبتی را بردارند تا نتیجه نهایی که همان رضایتمندی این عزیزان است حاصل شود.