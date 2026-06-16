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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۴

آماده‌باش مراکز خرید گندم در دامغان؛ ۳۲۰۰تن محصول خریداری می‌شود

آماده‌باش مراکز خرید گندم در دامغان؛ ۳۲۰۰تن محصول خریداری می‌شود

دامغان- مدیر جهاد کشاورزی دامغان از ساماندهی چهار مرکز خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال سه هزار و ۲۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، به صورت تضمینی از آنان خریداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح سه شنبه در بازدید مزارع گندم دامغان سطح کشت این محصول استراتژیک را در شهرستان یک هزار و ۴۰۰ هکتار برشمرد و افزود: فصل برداشت گندم از ۲۴ خرداد آغاز و تا نیمه دوم مرداد ماه در منطقه رودبار ادامه دارد.

وی عملکرد برداشت را ۴.۵ تن در هر هکتار برآورد کرد و ادامه داد: طی سال زراعی جاری برداشت بالغ بر شش هزار تن گندم در دامغان پیش بینی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان از فعالیت چهار مرکز خرید تضمینی گندم در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: سه هزار و ۲۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط این مراکز خریداری می شود.

شوکت آبادی به ارقام کاشته شده برای ارتقای بهره وری تولید اشاره داشت و توضیح داد: ارقام باکیفیتی نظیر پیشگام، سیمین، سیوند و برزگر در دامغان کشت شدند.

وی به خودکفایی در تولید بذر اشاره داشت و از اختصاص ۱۴۶ هکتار اراضی به کشت بذر مادری گندم در دامغان خبر داد و اضافه کرد: بالغ بر ۷۰۰۰ تن محصول از این مزارع بذری برداشت می شود.

کد مطلب 6861599

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