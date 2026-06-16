۴۰ درصد مطالبات گندمکاران گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر صبح سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران از پیشرفت روند خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون حدود ۷۰۰ هزار تن گندم از مزارع گلستان برداشت شده که از این میزان، ۶۵۱ هزار تن به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده است.
وی با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان افزود: تاکنون سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به حساب گندمکارانی که محصول خود را در فاصله پنجم تا سیزدهم خردادماه به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، واریز شده است که این رقم حدود ۴۰ درصد از مطالبات ثبتشده را شامل میشود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مطالبات هنوز باقی مانده است، ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران استان پرداخت نشده و پیگیریهای مستمر برای تأمین منابع مالی و تسریع در پرداخت این مبالغ در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: دولت خود را موظف به پرداخت کامل مطالبات کشاورزان میداند و کشاورزانی که در بازه زمانی اعلامشده هنوز وجهی دریافت نکردهاند، میتوانند برای بررسی و پیگیری موضوع به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مراجعه کنند.
کیانمهر همچنین با اشاره به حجم بالای تولید گندم در گلستان گفت: برآوردها نشان میدهد میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری به حدود یک میلیون تن خواهد رسید که بیانگر نقش مهم استان در تأمین امنیت غذایی کشور است.
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