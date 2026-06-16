به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان اعلام کرد که امروز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده در برخی مناطق جنوب شهر اصفهان وجود دارد.

بر اساس این اطلاعیه، این انفجارها در محدوده کوه صفه، بهارستان و مناطق اطراف آن انجام خواهد شد.

طبق اعلام سپاه استان، این عملیات از ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۴ بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه تأکید شده است که این انفجارها برنامه‌ریزی‌شده و کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.