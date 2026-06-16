حجتالاسلام فرشاد مرزبانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش مردم در ثبت وقایع و جلوههای اجتماعی استان اظهار کرد: حضورهای مردمی، پرچمهای برافراشته و صحنههای همدلی، بخشی از هویت امروز کردستان را شکل داده است و مردم بهترین روایتگران این لحظات هستند.
وی افزود: از همه شهروندان دعوت میکنیم تصاویر و ویدئوهای خود از حضور مردم در خیابانها و صحنههای حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی در کردستان را ارسال کنند تا در ثبت و انعکاس این روایت مردمی سهیم باشند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنندج خاطرنشان کرد: این تصاویر و روایتها میتواند بازتابدهنده جلوههای واقعی همراهی، همدلی و مشارکت مردم کردستان باشد.
وی یادآور شد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان ایتا به نشانی @Resaneh7 ارسال کنند تا در انتشار روایتهای مردمی از کردستان مورد استفاده قرار گیرد.
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