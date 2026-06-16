خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، مائده سادات مرویان حسینی: امروزه فوتبال که ورزش موردعلاقه بسیاری از کودکان و نوجوانان است، تا حد زیادی از دسترس آن‌ها خارج شده؛ کوچه‌هایی که روزگاری زمین مسابقه فوتبال بودند، حالا به دلیل ساخت‌وسازهای پی‌درپی تنگ و باریک شده‌اند و قوانین آپارتمان‌نشینی هم اجازه نمی‌دهد هیجان فوتبال را در فضای خانه تجربه کرد. از همین رو، تمام هیجان فوتبالی بچه‌ها در بازی‌های موبایلی و کنسول‌ها محصور شده است.

شبیه‌سازی واقعی دنیای فوتبال در بازی‌های دیجیتال نیز به جذابیت آن برای کودکان و نوجوانان می‌افزاید؛ چراکه آن‌ها می‌خواهند حس یک بازیکن حرفه‌ای در یک زمین سبز واقعی را داشته باشند. اما در این روزگار که دنیای بازی نسل جدید به گوشه‌ اتاق و نمایشگرهای دیجیتال محدود شده، شاید بتوان با برخی بازی‌های رومیزی، همان هیجان فوتبال را به آن‌ها هدیه داد. بازی رومیزی «فوتبال بزنیم؟» که توسط تیم «رومیز» طراحی شده، با همین هدف سراغ ایجاد یک فضای تعاملی رفته و تلاش کند بچه‌ها را از دنیای تک‌نفره‌ دیجیتال جدا کرده و به یک رقابت واقعی فوتبالی بکشاند. در حال حاضر که تب‌ و تاب جام جهانی ۲۰۲۶، شور فوتبال را شعله‌ور کرده، به سراغ این بازی آمدیم تا با نگاهی دقیق‌تر، دریابیم چگونه می‌تواند جای خالی هیجان فوتبال‌های پر جنب و جوش را پر کند.

استادیوم فوتبال در جعبه بازی

بازی رومیزی«فوتبال بزنیم؟» تلاش کرده تمام اتفاقات یک مسابقه فوتبال واقعی را در مقیاسی کوچک شبیه‌سازی کند. طراحان بازی سعی کرده‌اند، هیجان 90 دقیقه فوتبال را با تمام قوانین و جزئیاتش در قالب کارت‌ها بیاورند. این بازی برای رقابت‌های دو یا چهار نفره طراحی شده و بازی با تعداد فرد و بیشتر از چهار نفر امکان پذیر نیست. یکی از نقاط مثبت بازی «فوتبال بزنیم؟» مدت زمان کوتاه آن است؛ هر مسابقه به طور میانگین حدود 15 دقیقه زمان می‌برد که با حرفه‌ای‌تر شدن بازیکنان، این زمان حتی می‌تواند کوتاه‌تر هم بشود. این بازی شامل دو دسته کارت اصلی است: کارت‌های سبز که بازی را هدایت و اجرا می‌کنند و کارت‌های قرمز که نشان‌دهنده موقعیت‌های بازی‌اند. علاوه بر این، برای شبیه‌سازی بیشتر بازی، کارت‌های اخطار و اخراج نیز در بازی قرار داده شده است. طراحانِ «فوتبال بزنیم؟»، برای افزایش هیجان و جذابیت این رقابت فوتبالی، کارت‌های ملیت را نیز طراحی کرده‌اند. کارت‌هایی که هرکدام برای کشورهای مختلف است و نشان‌دهنده قدرت واقعی آن تیم در دنیای فوتبال است. بازیکنان می‌توانند پیش از شروع بازی، یکی از این کارت‌ها را انتخاب کنند و بر اساس ویژگی‌ها و قوانین هر کشور که در پشت کارت ذکر شده، وارد زمین شوند. در نهایت، هدف بازی این است که هرکس در پایان زمان مسابقه تعداد گل بیشتری وارد دروازه حریف کند، پیروز بازی خواهد بود.

چطور «فوتبال بزنیم؟»

«فوتبال بزنیم؟» در ابتدا شاید پیچیده به نظر برسد، اما با یک یا دو بار تجربه، روند آن بسیار ساده و راحت می‌شود. هر بازیکن در ابتدای مسابقه چهار کارت سبز باید داشته باشد و بازی تا زمان اتمام دسته اصلی کارت‌های ادامه می‌یابد؛ تمام شدن دسته اصلی کارت‌های سبز نماد پایان ۹۰ دقیقه مسابقه است. البته بنا بر قوانین بازی، امکان لحاظ کردن وقت اضافه نیز وجود دارد.

روند بازی به این صورت است که هر بازیکن در نوبت خود، ابتدا یک کارت از دسته سبز برمی‌دارد و سپس موظف است یکی از کارت‌های موجود در دستش را بازی کند؛ به‌طوری که در تمام مراحل بازی همیشه چهار کارت در دست داشته باشد. نکته کلیدی در این بازی، توجه به جهت حرکت توپ است. روی کارت‌های سبز، نشانگرهای زردی تعبیه شده که مسیر حرکت توپ را نشان می‌دهد؛ بنابراین، بازیکن بعدی باید کارتی را بازی کند که با جهت توپ بازیکن قبلی همخوانی داشته باشد. برای مثال، اگر کارت بازیکن اول توپ را به محوطه جریمه هدایت کرده باشد، بازیکن دوم باید بازی را دقیقاً از همان موقعیت ادامه دهد.

در کنار روند عادی، تکنیک‌هایی نیز برای شبیه‌سازی اتفاقات فوتبال واقعی در نظر گرفته شده است. کارت‌های بدون نشانگر جهت، کارت شوت هستند که با بازی کردن آن‌ها، باید بلافاصله یک کارت قرمز رو شود تا نتیجه نهایی شوت مشخص شود؛ نتیجه‌ای که شامل چهار حالت: گل، برخورد به تیرک، اوت یا کرنر است.

زیروبم‌ «فوتبال بزنیم؟»

جعبه بازی «فوتبال بزنیم؟» ظاهری زیبا و جذاب دارد. استفاده از کاراکترهای فوتبالی با ترکیب‌بندی طنز و رنگ‌بندی فوتبالی، جذابیت ویژه‌ای به آن داده است. لوگوی «فوتبال بزنیم؟» نیز متناسب با طرح و فضای بازی طراحی شده که با نقطه‌های درشت خود، آن را شبیه یک توپ فوتبال کرده است. اندازه جعبه نیز مناسب و استاندارد است و به‌راحتی حمل می‌شود و در هرجایی از جمله مسافرت به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دفترچه راهنمای بازی نیز شرح کامل بازی را ارائه داده است و حتی برای فهم آسان‌تر، در برخی موارد مثال‌های کاربردی بیان کرده. گیم‌پلی بازی نیز خلاقیت دارد و تا پیش از این، بازی فوتبالی‌ با چنین سبک و ساختاری کمتر دیده بودیم. بازی ساده است و در آن از خلاقیت‌هایی استفاده شده که در ویژگی‌های واقعی کشورها نیز دیده می‌شود؛ به‌طوری که قدرت و استراتژی هر تیم ملی، مشابه واقعیت، در بازی پیاده شده است.