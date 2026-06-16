به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که ترم تابستان سال ۱۴۰۵ در این دانشگاه برگزار نخواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، در نیمسال تابستانی سال ۱۴۰۵ هیچگونه درس یا واحد آموزشی در قالب ترم تابستان ارائه نمیشود و دانشجویان باید برنامهریزی آموزشی خود را بر اساس نیمسالهای تحصیلی عادی انجام دهند.
ترم تابستان در دانشگاههای کشور معمولاً با هدف ارائه برخی دروس عمومی، پایه و جبرانی برای دانشجویان برگزار میشود، اما برگزاری آن منوط به تصمیمگیری هر دانشگاه و شرایط آموزشی است. دانشگاه شهید بهشتی نیز در سالهای مختلف رویکردهای متفاوتی در قبال برگزاری این دوره داشته است.
این دانشگاه پیش از این نیز در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از عدم برگزاری ترم تابستان خبر داده بود. در آن زمان معاونت آموزشی دانشگاه اعلام کرده بود که نیمسال تابستانی در این دانشگاه تشکیل نخواهد شد. با تصمیم جدید مدیریت خدمات آموزشی، ترم تابستان ۱۴۰۵ نیز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار نمیشود.
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