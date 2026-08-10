محلات مشهدالرضا(ع) پای کار زائران رضوی در دهه پایانی صفر

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: مشهد دوباره در آستانه روزهای پایانی ماه صفر، رخت میزبانی به تن کرده و حال و هوای شهر با آمدن زائران تغییر یافته است. این‌بار اما جنس میزبانی متفاوت است و مدیریت شهری با تکیه بر رویکرد مردمی‌سازی، سعی کرده جریان خدمت را به دل محلات، مساجد و امامان جماعت بکشاند.

سامانه‌ای هوشمند برای راهنمایی زائران در نظر گرفته شده که هموطنان می‌توانند با تماس با شماره «۳۷۰۴۵» از وضعیت مراکز اسکان رسمی و غیررسمی آگاه شوند. این مسیر ارتباطی، زائران را بر اساس نیاز و موقعیت مکانی به نزدیک‌ترین مرکز دارای ظرفیت هدایت می‌کند تا از هرگونه سرگردانی در شهر جلوگیری شود. در کنار زیرساخت‌های فیزیکی، شور و نشاط نوجوانان فضای معنوی شهر را دوچندان کرده است. هزاران نوجوان پای‌کار آمده‌اند تا در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر، با برپایی چایخانه‌ها و ارائه خدمات فرهنگی، سهمی در این میزبانی بزرگ داشته باشند. از اهدای عروسک‌های دست‌دوز به دختران زائر تا توزیع چای و گلاب، همه این‌ها نمادی از ارادتی است که نسل جدید در این ایام به نمایش گذاشته‌اند و میزبانی را به یک جریان اجتماعی پویا تبدیل کرده‌اند.

هدایت معنوی و پاسخ به پرسش‌های دینی زائران نیز در این عملیات فرهنگی فراموش نشده است. هزاران مبلغِ آموزش‌دیده، استراتژی «همراهی با زائر» را در پیش گرفته‌اند تا نه تنها در ایستگاه‌های مستقر، بلکه از همان مبدأ حرکت و در طول مسیر، گام‌به‌گام با کاروان‌ها همراه شوند.

زائران برای دریافت خدمات اقامتی با ۳۷۰۴۵ تماس بگیرند

سید جلیل بامشکی، معاون زیارت و گردشگری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اینکه رویکرد اصلی مدیریت شهری در سال جاری، مردمی‌سازی جریان میزبانی است، اظهار کرد: با محوریت شورای اجتماعی محلات، مساجد و امامان جماعت، ظرفیت اسکان‌های مردمی در محلات شناسایی و ساماندهی شده است. مناطقی که در نزدیکی حرم مطهر هستند، مستقیماً خدمت‌رسانی می‌کنند و مناطقی که دورتر هستند به عنوان «معین» به کمک آن‌ها می‌آیند تا میزبانی به صورت محلی و خودجوش انجام شود.

معاون زیارت و گردشگری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد با اشاره به نقش‌آفرینی اقشار مختلف، افزود: طرح «قرار نوجوانی» با استقبال بیش از سه هزار نوجوان مواجه شده است که در ایام پایانی صفر در عرصه میدان شهدا و خیابان‌های منتهی به حرم، خدماتی از قبیل چایخانه، واکس صلواتی، نقاشی و گلاب‌پاشی ارائه می‌دهند. همچنین بانوان نوجوان نیز با دوخت عروسک برای هدیه به دختران زائر، در این پویش مشارکت دارند.

وی در خصوص زیرساخت‌های اسکان اضطراری اظهار کرد: ۵۱ مرکز اسکان موقت با ظرفیت بیش از ۶۳ هزار نفر-شب‌خواب پیش‌بینی شده است. مرکز «غدیر» با ظرفیت بیش از ۱۲ هزار نفر در حال حاضر فعال است و قابلیت افزایش ظرفیت نیز دارد. لازم است زائران برای جلوگیری از سرگردانی و آگاهی از وضعیت مراکز اسکان رسمی (هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها) و مراکز اسکان رایگان (مساجد، حسینیه‌ها و سالن‌های ورزشی)، با شماره تلفن «۳۷۰۴۵» تماس بگیرند. این سامانه به صورت هوشمند زائر را بر اساس نیاز و شرایطش به نزدیک‌ترین مرکز دارای ظرفیت هدایت می‌کند و همچنین پل ارتباطی برای ثبت شکایات احتمالی است.

بامشکی گفت: با توجه به پیش‌بینی گرمای هوا، دستگاه‌های مه‌پاش در مسیرهای پیاده‌روی نصب و فعال شده‌اند تا زائران با آسایش بیشتری به زیارت نائل شوند. ایستگاه‌های استقبال از زائر نیز در ورودی‌های شهر (نیشابور و قوچان)، پایانه‌های مسافربری و ایستگاه راه‌آهن با حضور دستگاه‌های خدمت‌رسان و امدادی فعال شده‌اند.

۳۵۰۰ مبلغ در مسیر دلدادگی

حجت‌الاسلام خان‌علی ابراهیمی، مدیر تبلیغ معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خراسان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفت کمیته تخصصی شامل ساماندهی و اعزام، آموزش، محتوایی، رصد و ارزیابی، رسانه و روابط عمومی، پشتیبانی و کمیته ویژه خواهران به‌صورت شبانه‌روزی فعال شده‌اند تا تمامی زوایای این میزبانی فرهنگی دهه پایانی صفر مدیریت شود.

مدیر تبلیغ معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خراسان رضوی افزود: یکی از ویژگی‌های بارز عملیات تبلیغی امسال، استراتژی «همراهی با زائر» است. اعزام‌های ما تنها به استقرار در ایستگاه‌ها محدود نمی‌شود؛ مبلغان از همان مبدأ حرکت و همراه با کاروان‌های شهرستانی به سمت مشهد مقدس گسیل می‌شوند تا در تمام طول مسیر، در کنار زائران حضور داشته باشند و به نیازهای معرفتی آنان پاسخ دهند. این مبلغان، نیروهایی آموزش‌دیده و متخصص هستند که آماده ارائه خدمت در عرصه‌های مختلف از جمله تبلیغ نوین، کار تخصصی برای کودک و نوجوان، تصحیح قرائت نماز و برگزاری میزهای گفتگو هستند.

وی بیان کرد: کتاب کار «چراغ راه» که حاصل همکاری مشترک حوزه علمیه، حرم مطهر و دفتر تبلیغات اسلامی است، تهیه شده تا مبلغان با پشتوانه علمی قوی به میدان بیایند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: ۳۵۰۰ مبلغ در این عملیات بزرگ، شرکت کردند و امیدواریم امسال کارنامه‌ای درخشان از حوزه علمیه خراسان در خدمت به زائران امام مهربانی‌ها به ثبت برسد.

خدمت‌رسانی جبهه روحانیت مردمی به زائران در سه روز پایانی صفر

حجت‌الاسلام مهدی رجایی، دبیر جبهه روحانیت مردمی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هرچند فعالیت اصلی جبهه روحانیت مردمی علمی و فرهنگی است، اما در سه روز پایانی صفر، تمرکز اصلی موکب بر خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران خواهد بود؛ چراکه در این ایام جمعیت زیادی از زائران وارد مشهد می‌شوند و نیازمند خدمات عمومی و پذیرایی هستند. خدمات موکب شامل پذیرایی در وعده‌های مختلف از جمله صبحانه، ناهار و شام است و در کنار آن اقلامی مانند چای، شربت، ساندویچ، ماست و غذاهای گرم نیز میان زائران توزیع می‌شود. و در کنار پذیرایی، اگر مراجعه‌کننده‌ای نیاز به پاسخگویی در حوزه مسائل اعتقادی، فرهنگی یا مشاوره‌ای داشته باشد، این خدمات نیز ارائه می‌شود.

دبیر جبهه روحانیت مردمی تصریح کرد: برنامه‌هایی مانند اهدای هدیه به کودکان، دختران و پسران نیز در موکب انجام شده و تلاش ما این بوده که در کنار پذیرایی، فضای فرهنگی متناسب با این ایام نیز فراهم شود.

مسئول جبهه روحانیت مردمی با اشاره به حضور برخی اساتید و چهره‌های حوزوی در این برنامه‌ها گفت: از بزرگان و اساتیدی از قم و مشهد، از جمله آیت‌الله قنبریان، آیت‌الله مروارید و دیگر اساتید، برای حضور و مشارکت در این خدمت دعوت می‌شود و این خدمات با همراهی آنان رنگ و بوی معنوی پیدا می‌کند.

وی درباره زمان فعالیت موکب نیز گفت: برنامه‌های موکب در سه روز پایانی صفر انجام می‌شود و خدمات پیش‌بینی‌شده در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ارائه خواهد شد.