نوسازی محله فرحزاد با الگوی کلید به ‌کلید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صالحی، در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در یک سال گذشته اظهار کرد: با توجه به شرایط یک سال گذشته و وقوع دو جنگ و یک کودتا، بخش قابل توجهی از فعالیتهای مدیریت شهری منطقه به ساماندهی آسیبهای ناشی از جنگ اختصاص داشت.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه، تمام فعالیتها به نتیجه رسیده و آخرین موضوع، پرداخت خسارتهای اساسی است که با تدبیر دولت بر عهده بیمه ایران قرار گرفته است. شهرداری نیز برای پیشبرد این موضوع در کنار بیمه ایران خواهد بود.
ساماندهی ساختمانهای آسیبدیده
صالحی ادامه داد: در جنگ رمضان نیز اقدامات مربوط به شش رسته خدمتی به طور کامل انجام شده و اکنون در مرحله لکهگیری هستیم. پروانههای ساختمانی نیز برای ساختمانهای آسیبدیدهای که نیازمند تخریب و نوسازی هستند صادر شده و به مالکان تحویل داده شده است.
وی گفت: مالکان در مرحله انتخاب افراد برای اجرای عملیات نوسازی قرار دارند و شهرداری نیز در این فرآیند در کنار آنها خواهد بود.
بهرهبرداری از پروژههای عمرانی
شهردار منطقه ۲ تهران با اشاره به تداوم اجرای پروژههای عمرانی گفت: اجازه ندادیم شهر چهره جنگزده به خود بگیرد و در کنار اقدامات مربوط به آسیبهای جنگ، پروژههای عمرانی نیز ادامه پیدا کرد.
وی افزود: یکی از مهمترین پروژهها، افتتاح مسیر جنوب به جنوب بزرگراه شهید چمران بود که نخستین پروژه افتتاحشده پس از جنگ ۱۲ روزه محسوب میشود.
صالحی ادامه داد: با اجرای این پروژه، ترافیک تونل توحید کاهش پیدا کرده است. همچنین یک بسته افتتاحیه با ارزش حدود ۲.۹ همت آماده شده که به شهروندان تحویل خواهد شد.
وی درباره روددره فرحزاد نیز گفت: فاز دوم این پروژه روزهای پایانی خود را سپری میکند و طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده از شهروندان دعوت خواهیم کرد از این مجموعه بازدید کنند.
شهردار منطقه ۲ تهران همچنین از بهرهبرداری قریبالوقوع پروژههای دسترسی خبر داد و گفت: پل شهید چوبتراش، پل ستارخان و پل دسترسی بزرگراه یادگار امام از جمله پروژههایی هستند که بهزودی به شهروندان تحویل خواهند شد.
همراهی ۷۰ درصدی مردم در پروژه حیات تهران
صالحی با اشاره به پروژه موسوم به حیات تهران اظهار کرد: یکی از دغدغههای ما در زمان تعریف این پروژه، میزان همراهی مردم بود، چراکه ساماندهی بافتهای ناکارآمد شهری همواره یکی از دغدغههای مدیریت شهری و مدیریت کلان کشور بوده است.
وی افزود: براساس گزارشی که دفتر تسهیلگری محل ارائه کرده، تاکنون ۷۰ درصد مردم با این پروژه همراه شدهاند و پیشبینی ما این است که میزان همراهی به بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد.
شهردار منطقه ۲ تهران گفت: عملیات عمرانی این پروژه با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است و همراهی مردم موجب شده است امید در محله افزایش پیدا کند.
فرحزاد در مسیر نوسازی با الگوی کلیدبهکلید
صالحی از هدفگذاری برای ورود به نوسازی محله فرحزاد با استفاده از تجربه پروژه حیات تهران خبر داد و گفت: با استفاده از همین الگو، مداخله در محله فرحزاد را نیز آغاز خواهیم کرد و موضوع کلیدبهکلید در بخشی از پلاکهای این محله در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: نوسازی فرحزاد صرفاً کلیدبهکلید نخواهد بود و بخشی از نوسازی توسط خود مردم انجام میشود، اما در بخشهایی که تحت تأثیر طرحهای عمرانی، توسعه معابر یا طرح روددره قرار دارند، از الگوی کلیدبهکلید استفاده خواهد شد.
شهردار منطقه ۲ تهران تصریح کرد: مردم را در اثر اجرای طرحهای عمرانی شهری از محلاتشان آواره نخواهیم کرد و این یک رویکرد قطعی مدیریت شهری است. مردم هر محله باید در همان محله ساماندهی شوند.
تعیین تکلیف املاک پس از ۴۰ سال
صالحی در ادامه با اشاره به املاک گرفتار در طرحهای عمرانی گفت: در ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته، روی برخی املاک مردم طرحهایی قرار گرفته بود که نه امکان خرید آنها وجود داشت و نه طرح اجرا میشد و همین موضوع موجب بلاتکلیفی مردم شده بود.
وی افزود: با همکاری کمیسیون ماده ۵، تعداد قابل توجهی از این پلاکها از بلاتکلیفی خارج شدهاند. طرحهای خیابان شهید رامین، ملکوتی و پاتریس لومومبا از جمله طرحهایی بودند که بیش از ۴۰ سال پلاکهای مردم را درگیر کرده بودند و طی دو تا سه ماه گذشته تعیین تکلیف شدند.
شهردار منطقه ۲ تهران ادامه داد: پلاکهایی که قرار است تملک شوند، طی ماههای آینده تملک خواهند شد و منابع آن از محل منابعی که در خود محله ایجاد شده تأمین میشود. سایر پلاکها نیز آزاد خواهند شد تا مردم بتوانند از دارایی خود برای نوسازی استفاده کنند.
آزادسازی عرصههای عمومی شهر
صالحی یکی دیگر از راهبردهای مدیریت شهری را توجه به عرصههای عمومی به عنوان حق عمومی شهروندان عنوان کرد و گفت: قرار نیست با پروژههایی که سالها تجهیز کارگاهی آنها ادامه داشته، عرصههای عمومی از مردم گرفته شود.
وی با اشاره به خیابان پاکنژاد اظهار کرد: عرصه عمومی این خیابان پس از ۱۵ سال آزاد شد و عملیات اجرایی آن در حال انجام است و پیمانکار نیز اجرای پروژه را ادامه خواهد داد تا این طرح تا پایان سال تحویل شود.
وی افزود: در انتهای خیابان شادمهر نیز سالها یک تجهیز کارگاهی وجود داشت که با اتصال خط دو و چهار و بازگشایی این عرصه، کارگاه جمعآوری شد و فضای عمومی دوباره در اختیار شهر قرار گرفت.
حرکت از شهر خودرومحور به شهر انسانمحور
شهردار منطقه ۲ تهران در پایان با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریت شهری گفت: تغییر نگاه از شهر مدرن خودرومحور به شهر آرام و انسانمحور یک راهبرد قطعی در شهر است.
صالحی افزود: مسیر سرزندگی، روددره فرحزاد و توجه به حقوق عمومی از جمله مصادیق این رویکرد هستند و باید شهر را برای حضور همه اقشار جامعه، بهویژه کودکان، خردسالان و سالخوردگان، آماده کنیم.
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