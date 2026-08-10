به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی خطاب به محسن رضایی، برای وی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، آرزوی توفیق کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، جناب آقای محسن رضایی

با سلام و تحیات.

خدمت به میهن اسلامی و صیانت از حریم اقتدار جمهوری اسلامی، یک واجب عینی است. در مقطعی که نیروهای کفر و استکبار با تمام توان و با رویکردهای تحمیلی و تجاوزکارانه خود، مذبوحانه در پی فترت ایران و تضعیف ارکان نظام و گسستن پیوند میان ملت و حاکمیت هستند، ایستادگی در برابر این توطئه‌های پلید، تنها از عهده کسانی برمی‌آید که با ایمان راسخ و در سایه هدایت ولایت، خود را سربازان این عرصه بدانند.

جنابعالی که با تکیه بر تجارب ارزنده در عرصه‌های مختلف و با بهره‌گیری از آموزه‌های انقلابی، همواره در مسیر خدمت بی‌وقفه بوده‌اید، اکنون با تأیید مقام معظم رهبری، در جایگاهی قرار گرفته‌اید که پیشانی صیانت از منافع ملی و مقابله با تهدیدات فرامرزی در عصر جنگ ترکیبی دشمنان است. امید است با تکیه بر همان روحیه‌ی جهادی و با استعانت از درگاه حضرت حق، بتوانید در مسیر پیشگامانی، چون شهدای بزرگ این راه، بر اقتدار نظام و استقلال کشور افزوده و در پیشبرد اهداف راهبردی نظام، تقویت عمق استراتژیک و افزایش کارآمدی ساختار امنیتی کشور، منشأ اثر و تمدید امتدادِ خیر باشید.

برای جنابعالی در سمت نمایندگی مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی و دبیری این شورا، از درگاه خداوند طلب توفیق و ظفر داشته و صمیمانه از مجاهدت‌ها و خدمات جناب آقای محمدباقر ذوالقدر، قدردانی می‌نمایم.