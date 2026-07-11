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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۰

آغاز انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور از ۲۲ تیر

آغاز انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور از ۲۲ تیر

انتخاب واحد ترم تابستان، دانشجویان دانشگاه پیام نور از روز دوشنبه ۲۲ لغایت شنبه ۲۷ تیرماه انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور از روز دوشنبه ۲۲ لغایت شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ انجام می شود.

دانشجویان می‌توانند در تاریخ مذکور، با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

کد مطلب 6884400
زهرا سیفی

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