آغاز انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور از ۲۲ تیر

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور از روز دوشنبه ۲۲ لغایت شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ انجام می شود.

دانشجویان می‌توانند در تاریخ مذکور، با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.