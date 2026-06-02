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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

تغییر زمانبندی امتحانات دانشگاه شهیدبهشتی به دلیل برگزاری آزمون ارشد

تغییر زمانبندی امتحانات دانشگاه شهیدبهشتی به دلیل برگزاری آزمون ارشد

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه‌ای از تغییر در تقویم امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه‌ای از تغییر در تقویم امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد.

بر اساس این گزارش، با توجه به مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه و با عنایت به آغاز امتحانات پایان‌ترم از روز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، به دلیل تداخل زمانی با برگزاری آزمون سراسری مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، تمهیدات جدیدی برای برگزاری امتحانات اتخاذ شد.

طبق تصمیم اتخاذ شده، تمامی امتحانات پایان‌ترم که پیش‌تر برای روز پنج‌شنبه مورخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده بود، لغو و به روز شنبه مورخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ منتقل گردید.

از تمامی دانشجویان تقاضا می‌شود ضمن برنامه‌ریزی دقیق، به اطلاعیه‌های بعدی دانشگاه در این زمینه توجه داشته باشند.

کد مطلب 6847765
زهرا سیفی

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