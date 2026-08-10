۹۷۰ رأس دام در روانسر علیه بیماری طاعون واکسینه شدند

محسن گنجواری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، بهداشتی و آموزشی دامپزشکی در روستای دولت‌آباد شهرستان روانسر خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی، ارتقای سطح بهداشت دام و صیانت از سلامت جمعیت دامی منطقه اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۹۷۰ رأس گوسفند و بز علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) واکسینه شدند تا از شیوع این بیماری در جمعیت دام سبک منطقه پیشگیری شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان روانسر ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات انجام‌شده، ۳۱۰ رأس دام سبک نیز تحت پوشش برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری بروسلوز قرار گرفتند و اقدامات لازم در این زمینه انجام شد.

گنجواری با اشاره به اهمیت کنترل عوامل بیماری‌زا و انگل‌های خارجی در دام‌ها، تصریح کرد: در راستای ارتقای سطح بهداشت دام و پیشگیری از بروز و انتقال بیماری‌ها، یک هزار رأس دام سمپاشی شد.

وی همچنین از سمپاشی و ضدعفونی جایگاه‌های نگهداری دام در روستای دولت‌آباد خبر داد و گفت: در مجموع سه هزار و ۱۰۰ مترمربع از جایگاه‌های نگهداری دام در این روستا سمپاشی و ضدعفونی شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان روانسر خاطرنشان کرد: اجرای همزمان برنامه‌های واکسیناسیون، کنترل بیماری‌های دامی، سمپاشی دام‌ها و ضدعفونی جایگاه‌ها، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ سلامت دام‌های منطقه دارد و این اقدامات در چارچوب برنامه‌های پیشگیرانه دامپزشکی انجام می‌شود.

گنجواری بخش دیگری از این برنامه را آموزش دامداران عنوان کرد و افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۰ نفر از دامداران و بهره‌برداران روستای دولت‌آباد آموزش‌های لازم را در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی و همچنین رعایت اصول بهداشتی در نگهداری دام دریافت کردند.

وی ادامه داد: افزایش سطح آگاهی دامداران یکی از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از بیماری‌های دامی است و آشنایی بهره‌برداران با علائم بیماری‌ها، راه‌های انتقال و شیوه‌های پیشگیری می‌تواند در شناسایی سریع و جلوگیری از گسترش بیماری‌ها مؤثر باشد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان روانسر همچنین از توزیع اقلام آموزشی در میان دامداران خبر داد و گفت: به منظور افزایش آگاهی بهره‌برداران، ۵۰ نسخه بروشور و پمفلت آموزشی با موضوع بیماری‌های دامی و راهکارهای پیشگیری و کنترل آنها در میان دامداران و بهره‌برداران منطقه توزیع شد.

گنجواری در پایان تأکید کرد: مجموعه دامپزشکی شهرستان روانسر اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی را با هدف حفظ سلامت دام، کاهش خسارت‌های ناشی از بیماری‌های دامی و حمایت از دامداران دنبال می‌کند و همکاری بهره‌برداران با کارشناسان دامپزشکی نقش مهمی در موفقیت این برنامه‌ها دارد.