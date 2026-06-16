به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با هدف گسترش تعاملات دوجانبه و تقویت همکاری‌های ترانزیتی در بخش‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، وارد آستانه، پایتخت قزاقستان شد.

وزیر راه و شهرسازی در بدو ورود به قزاقستان، مورد استقبال معاون وزیر حمل‌ونقل این کشور و سفیر جمهوری اسلامی ایران در آستانه قرار گرفت.

این سفر با هدف توسعه روابط دوجانبه و ارتقای همکاری‌های زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت میان دو کشور انجام شده است.

صادق در جریان این سفر با مقامات ارشد قزاقستان از جمله وزیر حمل‌ونقل، وزیر صنعت و ساخت‌وساز، وزیر تجارت و همگرایی و وزیر اقتصاد ملی این کشور دیدار و درباره راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک و توسعه مناسبات دوجانبه گفتگو خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در ادامه برنامه‌های خود به شهر آلماتی سفر می‌کند. بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و مرکز لجستیکی «خارگوس»، دیدار با مدیران این منطقه، حضور در مرکز لجستیک آلماتی و برگزاری نشست با شهردار این شهر از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سفر است.

صادق در بخش پایانی سفر خود به بندر آکتائو خواهد رفت و ضمن بازدید از بنادر «کوریک» و «آکتائو»، با مسئولان این بنادر درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های بندری و ترانزیتی میان دو کشور دیدار و گفتگو می‌کند.