به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران در دیدار با آرمان شاکالیوف، وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور، ضمن تأکید بر عزم طرفین برای گسترش روابط دوجانبه، هدف از این سفر را پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهوری اسلامی ایران به قزاقستان عنوان کرد.
صادق با اشاره به اولویتهای همکاری دو کشور اظهار کرد: ساخت پایانه لجستیکی و ترانزیتی قزاقستان در پسکرانه بندر شهید رجایی، مهمترین دستور کار دوجانبه است که قرارداد آن نهایی و آماده امضا شده است، با توجه به موقعیت استراتژیک ایران، امکانات لجستیکی کشور نهتنها در بندرعباس، بلکه در بندر چابهار و بندر خشک آپرین نیز جهت گسترش روابط بندری در دسترس طرف قزاقی قرار دارد.
به گفته وی، موقعیت جغرافیایی ایران سهلترین، روانترین و ایمنترین مسیر برای تنوعبخشی به صادرات قزاقستان به کشورهای هدف است و نقشی کلیدی در تقویت کریدورهای «شمال-جنوب» و «شرق - غرب» ایفا میکند.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربیات کشور در بازسازی زیرساختهای حملونقل پس از دوران جنگ تحمیلی، تصریح کرد: با برنامهریزی دقیق و تنوعبخشی به مرزهای شرقی و غربی، توان لجستیکی کشور بر محاصره دریایی غلبه کرد و آسیبهای وارده به پلها، جادهها و تونلها در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی شد.
تجارت ایران و قزاقستان باید از ۳ میلیون به ۳ میلیارد دلار برسد
در ادامه این دیدار، آرمان شاکالیوف، وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان، با تأکید بر اهمیت ویژه روابط با ایران و اشاره به برگزاری چندین همایش تجاری در سال گذشته، گفت: در حال حاضر ارزش مبادلات تجاری دو کشور ۳ میلیون دلار است که طبق دستور رؤسای جمهور دو کشور، این رقم باید به ۳ میلیارد دلار افزایش یابد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور افزود: احداث مرکز لجستیکی در بندرعباس، روابط دو کشور را به سطح جدیدی ارتقا میدهد و طرف قزاقی بر امضای توافقنامهای مبتنی بر منافع و احترام متقابل پایبند است.
شاکالیوف با بیان اینکه نقشه راه و آمادگی بخش خصوصی قزاقستان برای پروژههای مشترک فراهم شده است، خاطرنشان کرد: این کشور برای توسعه همکاریهای اقتصادی عزم جدی دارد و آمادگی کامل خود را برای فعالسازی بخش خصوصی قزاقستان در بنادر انزلی و امیرآباد اعلام میکند.
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