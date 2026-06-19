به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق روز جمعه با تشریح اهداف سفر خود به قزاقستان افزود: این سفر به منظور پیگیری توافقات و تفاهمات انجام شده در سفر رئیس جمهوری صورت گرفته است.
به گفته وی، مهمترین محور اثرگذار بر افزایش تجارت میان دو کشور، توسعه ترانزیت و حملونقل و ارتقای جابهجایی کالا میان ایران و قزاقستان بهعنوان مسیر واسط شرق و غرب است که این موضوع در دستور کار گفتوگوهای رسمی با مقامات اقتصادی و حملونقلی قزاقستان قرار داشت.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در جریان این سفر، جلساتی با معاون نخستوزیر و وزیر اقتصاد، وزیر تجارت و همگرایی و وزیر حملونقل برگزار شد و در همه این دیدارها، ارتقای سطح ترانزیت و رفع مشکلات ترانزیتی از جمله حمل بار ریلی و جادهای مورد تاکید قرار گرفت.
تاکید بر رفع مشکلات ترانزیتی و توسعه حملونقل ریلی و جادهای
صادق با بیان اینکه در این سه دیدار، بر ارتقای سطح ترانزیت و حل مشکلات مرتبط با آن، بهویژه در حوزه حمل بار از طریق شبکه ریلی و جادهای تاکید ویژه شد، گفت: هدف اصلی این مذاکرات تسهیل جریان حملونقل و افزایش کارآمدی مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور بوده است.
وی اظهار کرد: همچنین پیشنهادهایی در گفتوگو با وزیر حملونقل قزاقستان از جمله نقش چین بهعنوان چشمه بار و انتقال کالا از چین به قزاقستان، سپس به ایران و استفاده از ایران بهعنوان دروازه دسترسی به اروپا از طریق ترکیه و کشورهای جنوب قفقاز و نیز دسترسی قزاقستان به آبهای آزاد از طریق چابهار مطرح شد.
استقبال قزاقستان از ابتکارات ترانزیتی و توافق برای اجرا
وی خاطرنشان کرد: این ابتکارات با استقبال طرف قزاقستانی مواجه شد و تفاهمی نیز درباره اجرایی کردن این پیشنهادها و ارتقای حملونقل ریلی و جادهای میان قزاقستان و ایران و شکلگیری ارتباطات جدید در حوزه ترانزیت حاصل شد و نیز ضرورت ارتقای سطح حملونقل در چارچوب این همکاریها مورد تاکید قرار گرفت.
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