صادق: مشکل ریل کمبود ناوگان نیست، نبود تضمین بار است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم امضای ۵ تفاهم‌نامه حوزه حمل‌ونقل ریلی با حضور حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، با تأکید بر اینکه حمل‌ونقل ریلی ستون فقرات توسعه کشور است، اظهار کرد: برای دستیابی به توسعه، توجه ویژه به ریل پایدار، ارزان و بین‌المللی یک ضرورت محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ریل پیشران توسعه پایدار است، افزود: ریل و جاده مکمل یکدیگر هستند و توسعه متوازن این دو بخش برای تحقق اهداف کلان کشور ضروری است.

صادق با اشاره به پروژه راهبردی راه‌آهن چابهار - زاهدان، این طرح را از مطالبات و تأکیدات مستمر رهبر شهید دانست و تصریح کرد: اتصال این خط ریلی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم زیرساختی محقق شده است و توسعه ناوگان و تکمیل کریدورهای ریلی شرق کشور همچنان با جدیت دنبال می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر توسعه حمل‌ونقل ریلی است، ادامه داد: در دولت چهاردهم، این پنجمین مراسم امضای قرارداد و تفاهم‌نامه در شرکت راه‌آهن است که در جلسات پیشین بر توسعه ناوگان باری و مسافری تمرکز داشتیم و اکنون تفاهم‌نامه‌ها به سمت ارتقای زیرساخت‌های پشتیبان ریل سوق یافته است.

صادق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را نقشی کلیدی در جذب سرمایه بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: با پیگیری‌های انجام شده، روند تقویت زیرساخت‌ها و توسعه ناوگان با مشارکت بخش غیردولتی در حال گسترش است.

وی با بیان اینکه منطقه آزاد سرخس یکی از نقاط راهبردی در توسعه لجستیک و ترانزیت کشور است، یادآور شد: ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ظرفیت ترانزیتی در این منطقه نیازمند هماهنگی میان‌دستگاهی است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دیپلماسی فعال حمل‌ونقل دولت چهاردهم در ارتباط با کشورهای همسایه گفت: این رویکرد ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه مراکز لجستیکی در سرخس ایجاد کرده است که می‌تواند به جذب و هدایت بارهای ترانزیتی منجر شود.

صادق یکی از چالش‌های اصلی را نه در کمبود ناوگان، بلکه در ایجاد اطمینان برای هدایت بار به شبکه ریلی دانست و بیان کرد: بخش بزرگی از بارهایی که اکنون از طریق جاده جابه‌جا می‌شوند، قابلیت انتقال به ریل را دارند.

وی تأکید کرد: با ایجاد مراکز لجستیکی و تضمین بار، می‌توان از ظرفیت‌های موجود شبکه ریلی برای افزایش سهم ریل در جابه‌جایی کالا حداکثر بهره را برد. همچنین با توجه به محدودیت‌های بنادر جنوبی، تقویت مبادی ورودی و خروجی در مرزهای شمال، شمال‌شرق، شمال‌غرب و جنوب‌شرق بیش از گذشته حائز اهمیت است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با قدردانی از نقش بنیاد مستضعفان و مناطق آزاد در توسعه پایانه های لجستیکی، خاطرنشان کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که صرفاً با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و بدون نیاز به زیرساخت جدید، امکان افزایش ظرفیت حمل بار ریلی از ۶.۹ میلیون تن به ۱۸ میلیون تن وجود دارد.