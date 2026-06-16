خبرگزاری مهر - گروه استان ها: شهرستان دره شهر در جنوب استان ایلام از دیرباز تا امروز، یکی از قطبهای بیبدیل عزاداری و سوگواری برای سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بوده است؛ در واقع مردم ولایتمدار، متدین و عاشق اهل بیت این دیار، از نخستین شب محرم تا آخرین روزهای ماه صفر، با برگزاری دستههای باشکوه سینهزنی و زنجیرزنی، برپایی تعزیهخوانیهای میدانی، روضههای خانگی پرشور، نذری دادن و اطعام گسترده عزاداران و نیز حضور پرشور در آیینهای سنتی و مذهبی، ارادت خالصانه خود را به خاندان عصمت و طهارت به نمایش میگذارند.
این مردم وفادار و عاشق، هر ساله باشکوهتر از سال قبل ثابت میکنند که عشق به حسین بن علی (ع) در این خطه، ریشه در جان و دلشان دارد و ایلام همچنان یکی از استوارترین پایگاههای عزاداری برای اباعبدالله الحسین (ع) در ایران اسلامی باقی خواهد ماند و این مسیر پرافتخار، نسل به نسل و سینه به سینه ادامه خواهد یافت.
آنچه در این گزارش جامع میخوانید، روایتی کامل و مستند از برنامهها، آئینهای بومی و محلی، رویکردهای فرهنگی و اجتماعی عزاداری محرم و صفر در استان ایلام است؛ مراسمی که هر ساله با حضور گسترده اقشار مختلف مردم اعم از جوانان، نوجوانان، زنان و مردان، پیران و کودکان، باشکوهتر و پرشورتر از سال قبل برگزار میشود و در بسیاری از نقاط استان، نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده و همچنان اصالت و حرارت نخستین روزهای خود را حفظ کرده است.
افزایش هیئتهای مذهبی در شهرستان دره شهر نسبت به سنوات گذشته
رئیس اداره تبلیغات اسلامی درهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد و گفت: امسال ۱۲۵ هیئت مذهبی فعال در سطح شهرستان با جان و دل آماده شدهاند تا برنامههای عزاداری محرم و صفر را با شور و شکوهی بینظیر برگزار کنند.
علی صیادی افزود: از این تعداد، ۴۵ هیئت متعلق به بانوان، ۸۱ هیئت متعلق به آقایان، ۲ هیئت نوجوانان و ۲ هیئت دانشآموزی و دانشجویی است که نشان از حضور پرشور و بیچشمداشت همه اقشار جامعه در عرصه عزاداری برای اباعبدالله الحسین (ع) دارد و این تنوع، خود گواهی بر عمق ارادت مردم این دیار به خاندان عصمت و طهارت است.
صیادی با اشاره به زیرساختهای مذهبی شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر ۵۷ مسجد، ۸ حسینیه و ۲ امامزاده در درهشهر فعال هستند که بستر مناسبی برای برگزاری مراسمات مذهبی فراهم کردهاند و این ظرفیتها هر ساله میزبان جمعیت کثیری از عزاداران حسینی هستند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی درهشهر با بیان اینکه امسال با توجه به تجمعات شبانه مردم، هماهنگی لازم صورت گرفته است، گفت: هر شب تعدادی از هیئتهای مذهبی در مقابل مسجد جامعه حضور یافته و برنامههای عزاداری را به صورت مردمی، خودجوش و پرشور برگزار خواهند کرد و این هماهنگی، جلوهای از وحدت و همدلی مردم ولایتمدار درهشهر را به نمایش میگذارد.
وی ادامه داد: تمامی هیئتهای شهرستان برنامههای زنجیرزنی، عزاداری سنتی، سخنرانی و نوحهخوانی دارند و تعدادی روحانی برجسته از قم به درهشهر اعزام شدهاند تا مراسمات مذهبی را با کیفیتی بهتر و محتوایی غنیتر برگزار کنند و پاسخگوی مسائل شرعی و مذهبی عزاداران باشند.
برنامههای ویژه ماه محرم در شهرستان دره شهر
صیادی با اشاره به برنامههای ویژه ماه محرم خاطرنشان کرد: برنامههای تاسوعا و عاشورا تحت عنوان «عاشورایان» با رویکردی نوین و متناسب با نیازهای نسل جوان تدارک دیده شده است و نماز ظهر عاشورا نیز به صورت هماهنگ و با شکوه هرچه تمامتر در خیابان مقابل مسجد جامعه اقامه خواهد شد تا نمازگزاران با اقامه این فریضه، ارادت خود را به سیدالشهدا (ع) نشان دهند.
وی در خصوص مراسم شام غریبان گفت: این مراسم دلخراش و پراحساس با حضور همه هیئتهای مذهبی در خیابان مقابل مسجد جامعه برگزار میشود و تجمع عاشورایان نیز در امامزاده صیفالدین اَرمُو برگزار خواهد شد که هر ساله جمعیت بیشماری از مردم شهیدپرور در این مکان مقدس گرد هم میآیند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی درهشهر افزود: پیادهروی اربعین از شهر درهشهر تا امامزاده صیفالدین اَرمُو ادامه دارد و مردم عاشورایی این شهرستان هر ساله با شور و حالی وصفناشدنی و چشمانی اشکبار در این مسیر قدم میزنند و عشق و ارادت خود را به اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش میگذارند.
صیادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراسم شیرخوارگان حسینی گفت: این مراسم که یادآور مظلومیت طفل شیرخوار امام حسین (ع)، حضرت علیاصغر است، در جمعه اول محرم، همزمان با سراسر کشور، در چهار نقطه از شهرستان درهشهر برگزار میشود که شامل حسینیه شهدای درهشهر، حسینیه شهید سلیمانی در منطقه عباسآباد، امامزاده در منطقه ارمو و مسجد ابوالفضل العباس (ع) در منطقه ماژین خواهد بود و مادران با کودکان شیرخوار خود در این مراسم حضور مییابند.
وی با اشاره به برنامههای ویژه برای نوجوانان تصریح کرد: برنامه «أهلاً من عسل» به مناسبت شهادت حضرت قاسم (ع) با حضور نوجوانان برگزار میشود تا نسل جوان نیز با مفاهیم عاشورایی و فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند و از کودکی با مکتب حسینی انس بگیرند.
صیادی در پایان خاطرنشان کرد: همه هیئتهای مذهبی درهشهر برای برگزاری باشکوه مراسم محرم و صفر آمادگی کامل دارند و امیدواریم امسال نیز چون سالهای گذشته، شاهد برگزاری مراسمی پرشور، منسجم، امن و در شأن اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و عزاداری امسال درهشهر، حماسهای دیگر از عشق و ارادت به خاندان وحی را در تاریخ این دیار ثبت کند.
محرم در درهشهر فقط یک ماه در تقویم نیست؛ فصل تجدید میثاق با آرمانهای حسینی و فرصتی برای نمایش ارادت خالصانه مردمی است که عشق به اهل بیت (ع) را نسل به نسل منتقل کردهاند؛ در این میان، توجه به برنامههای متناسب با نسل جوان و نوجوان، تداوم حمایت از هیئتهای مذهبی و رسیدگی به نیازهای آنان، نقشی بیبدیل در حفظ و بالندگی این آیینهای دیرینه ایفا میکند.
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