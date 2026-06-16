به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا؛ مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و عضو کمیسیون‌های عمران و تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی از سوی استکبار جهانی، اظهار داشت: در شرایطی که دشمن به دنبال اختلال در زیرساخت‌ها و هرج و مرج در تأمین نیازهای مردم بود، شاهد جلوه‌های بی‌بدیلی از همدلی میان مردم و مسئولان بودیم.

وی ضمن تشکر ویژه از مسئولان دولتی و نیروهای مسلح در جنگ چهل روزه تصریح کرد: در کنار اقتدار نظامی و تحت هدایت‌های رهبر شهید و رهبر رشیدمان، نباید از تلاش‌های جهادی در عرصه خدمت‌رسانی غافل شد. دستگاه‌هایی همچون بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در بازسازی و جبران هزینه‌های واحدهای آسیب‌دیده، عملکردی بی‌سابقه داشتند.

رکوردشکنی در پرداخت وام ودیعه جنگ

عضو کمیسیون عمران مجلس به اقدام ضربتی بانک مسکن در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: با تلاش جهادی این بانک، بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان بیش از ۲۳۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده، وام ودیعه جنگ در بازه زمانی کمتر از سه روز پرداخت شد. این سرعت عمل در شرایط جنگی، نشان‌دهنده همت بالای مدیران و پرسنل خدوم این بانک حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور است.

بانک مسکن، پیشران نهضت ملی مسکن با سهم ۵۰ درصدی

یوسفی با تبیین نقش بانک مسکن در اجرای قوانین حمایتی مجلس از جمله قانون جهش تولید مسکن، خاطرنشان کرد: بانک مسکن که مردم آن را به عنوان بانک یاری‌گر در خانه‌دار شدنشان می‌شناسند، با همت جهادی، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، قرارداد پرداخت برای بیش از ۳۹۳هزار واحد را امضا و بیش از ۱۵۲ همت تسهیلات نیز پرداخت کرده است.

وی افزود: با وجود محدودیت منابع ناشی از دو جنگ تحمیلی در یک سال اخیر، تاکنون حدود ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی توسط بانک مسکن تعیین تکلیف و به مرحله فروش اقساطی رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که بانک مسکن به تنهایی بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات نهضت ملی را در شبکه بانکی پرداخت کرده که نشان از همراهی واقعی با مردم دارد.

مدیریت ناترازی و انضباط مالی تحسین‌برانگیز

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، مدیریت مالی بانک مسکن را در ماه‌های اخیر موفقیت‌آمیز خواند و گفت: این بانک با مدیریت مناسب و تلاش شبانه‌روزی توانست ناترازی و اضافه برداشت ۱۳۶ همتی خود را به ۴۵ همت کاهش دهد. این کاهش ۹۱ همتی ناترازی در شرایط جنگی و همزمان با انجام تکالیف قانونی، نشان‌دهنده انضباط مالی و برنامه‌ریزی دقیق است.

مطالبه افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی از دولت

یوسفی با تأکید بر اینکه تأخیر در تأمین مالی پروژه‌های مسکن به دلیل تورم موجب افزایش قیمت تمام شده و رکود ساخت می‌شود، گفت: ما در مجلس و در برنامه هفتم توسعه، افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی بانک مسکن را از محل فروش املاک مازاد و زمین پیش‌بینی کرده‌ایم. انتظار ما از دولت و وزارت راه و شهرسازی این است که با اختصاص این املاک، مصوبه قانونی مجلس در بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را محقق کنند تا بانک مسکن که در صف مقدم خدمت است، با سرعت بیشتری به مسیر خود ادامه دهد.

وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از تمامی کارکنان بانک مسکن از تحویلداران شعب این بانک در مناطق محروم تا مدیران ارشد، تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان پشتیبان بانک‌های تخصصی، پیگیر مطالبات و افزایش سرمایه بانک مسکن خواهد بود تا روند خانه‌دار شدن اقشار مختلف مردم دچار وقفه نشود.