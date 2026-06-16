سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی یک دختر ۱۹ ساله کم‌توان ذهنی در شهرستان شهرضا، بلافاصله عملیات جست‌وجو با حضور نیروهای انتظامی و بسیج در نقاط مختلف شهری و حاشیه‌ای آغاز شد.

وی افزود: در این عملیات حدود ۳۰ تیم عملیاتی از یگان‌های انتظامی و نیروهای بسیج حضور داشتند و از لحظات اولیه اعلام مفقودی، جست‌وجوی میدانی در معابر شهری، پارک‌ها و محدوده‌های پیرامونی را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: نیروهای حاضر در عملیات با تلاش مستمر و هماهنگی کامل، جست‌وجو را تا ساعات بامداد ادامه دادند و در نهایت این دختر ۱۹ ساله در ساعت یک و ۴۵ دقیقه بامداد در حالی که از سلامت کامل برخوردار بود، شناسایی و پیدا شد.

وی تصریح کرد: پس از پیدا شدن این فرد، بلافاصله اقدامات لازم انجام و وی تحویل خانواده‌اش شد و نگرانی خانواده نیز برطرف شد.

پورخاقان با قدردانی از تلاش نیروهای حاضر در این عملیات گفت: همکاری و هم‌افزایی یگان‌های عملیاتی در چنین مأموریت‌هایی نقش مهمی در افزایش سرعت کشف و جلوگیری از بروز آسیب‌های احتمالی دارد.

وی با تأکید بر لزوم مراقبت بیشتر از افراد کم‌توان ذهنی، سالمندان و کودکان افزود: این گروه‌ها نیازمند توجه ویژه خانواده‌ها هستند و لازم است از رها کردن آنان بدون همراه در معابر و اماکن عمومی خودداری شود.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا خاطرنشان کرد: در صورت بروز موارد مشابه، خانواده‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای جست‌وجو و امدادرسانی در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود.